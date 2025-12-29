Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Gold spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Goldpositionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also das Nettovolumen von Longpositionen für Gold in den Vereinigten Staaten.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Gold ist eines der beliebtesten Rohstoffreserven auf den Weltmärkten. Gold-Angebote wachsen oft bei des Rückgangs der Dollarkurse: Händler tendieren dazu, Gold zu bevorzugen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob der Dollar stabil ist. Das Wachstum des Nettovolumens spekulativer Goldpositionen kann daher indirekt auf allgemein ungünstige Marktbedingungen hinweisen. Da der CFTC-Bericht jedoch eine kleine Datenmenge (weltweit) abdeckt, hat er selten einen starken Einfluss auf die Gold- oder Dollarkurse.

Grafik der letzten Werte: