CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Gold spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Goldpositionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also das Nettovolumen von Longpositionen für Gold in den Vereinigten Staaten.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Gold ist eines der beliebtesten Rohstoffreserven auf den Weltmärkten. Gold-Angebote wachsen oft bei des Rückgangs der Dollarkurse: Händler tendieren dazu, Gold zu bevorzugen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob der Dollar stabil ist. Das Wachstum des Nettovolumens spekulativer Goldpositionen kann daher indirekt auf allgemein ungünstige Marktbedingungen hinweisen. Da der CFTC-Bericht jedoch eine kleine Datenmenge (weltweit) abdeckt, hat er selten einen starken Einfluss auf die Gold- oder Dollarkurse.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
266.7 K
23 Sept. 2025
266.7 K
266.4 K
16 Sept. 2025
266.4 K
261.7 K
9 Sept. 2025
261.7 K
249.5 K
2 Sept. 2025
249.5 K
214.3 K
26 Aug. 2025
214.3 K
212.6 K
19 Aug. 2025
212.6 K
229.5 K
12 Aug. 2025
229.5 K
237.1 K
5 Aug. 2025
237.1 K
223.6 K
29 Juli 2025
223.6 K
253.0 K
22 Juli 2025
253.0 K
213.1 K
15 Juli 2025
213.1 K
203.0 K
8 Juli 2025
203.0 K
202.0 K
1 Juli 2025
202.0 K
195.0 K
24 Juni 2025
195.0 K
200.6 K
17 Juni 2025
200.6 K
187.5 K
10 Juni 2025
187.5 K
187.9 K
3 Juni 2025
187.9 K
174.2 K
27 Mai 2025
174.2 K
164.0 K
20 Mai 2025
164.0 K
161.2 K
13 Mai 2025
161.2 K
162.5 K
6 Mai 2025
162.5 K
163.3 K
29 Apr. 2025
163.3 K
175.4 K
22 Apr. 2025
175.4 K
202.2 K
15 Apr. 2025
202.2 K
200.7 K
8 Apr. 2025
200.7 K
238.4 K
1 Apr. 2025
238.4 K
249.8 K
25 März 2025
249.8 K
257.9 K
18 März 2025
257.9 K
236.1 K
11 März 2025
236.1 K
243.3 K
4 März 2025
243.3 K
261.6 K
25 Feb. 2025
261.6 K
268.7 K
18 Feb. 2025
268.7 K
284.5 K
11 Feb. 2025
284.5 K
302.5 K
4 Feb. 2025
302.5 K
299.4 K
28 Jan. 2025
299.4 K
300.8 K
21 Jan. 2025
300.8 K
279.4 K
14 Jan. 2025
279.4 K
254.9 K
7 Jan. 2025
254.9 K
247.6 K
12345678...19
