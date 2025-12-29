Die Staatsanleihen (Bonos del Estado) sind Schuldtitel, die von der Regierung ausgegeben werden. Der Investor leiht dem Staat Geld, der erwartet, einen im Voraus vereinbarten Zins zu erhalten. Die Regierung emittiert Schuldverschreibungen, um Geld für die Infrastrukturentwicklung oder andere staatliche Ausgaben zu erhalten. Der Anleger erhält ein garantiertes laufendes Einkommen, das vor dem Fälligkeitsdatum ausgezahlt wird. Obwohl von Anleihen erwartet wird, dass sie ein festes Einkommen bieten, ist dies keine Garantie dafür, dass die Rendite immer positiv sein wird, da Anleihen Abweichungen in der Rentabilität im Verhältnis zur erwarteten Rendite aufweisen können, einschließlich zufälliger Verluste.

Beim Kauf von Staatsanleihen leiht der Investor dem Staat für einen bestimmten Zeitraum Geld. Der Staat wiederum zahlt dem Anleger Coupons, d.h. einen bestimmten Prozentsatz, der zu festen Zeiten gezahlt wird. Nach Erreichen der Anleihelaufzeit wird der Nominalbetrag an den Anleger zurückgezahlt. Als Fälligkeitsdatum gilt der Tag, an dem dieser Betrag an den Anleger zurückgezahlt wird. Abhängig vom gewählten Anleihetyp kann das Wertpapier unterschiedliche Laufzeiten haben: einige von ihnen mit weniger als ein Jahr alt, andere mit mehr als 30 Jahre.

Der Nennwert von Staatsanleihen beträgt 1.000 Euro oder ein Vielfaches davon.

Die Zinsen auf diese Wertpapiere werden im Gegensatz zu Schatzanweisungen zu bestimmten Zeitpunkten auf Kupons gezahlt. Die Verzinsung erfolgt einmal jährlich, wobei Betrag und Konditionen im Voraus festgelegt werden, noch bevor die Anleihe ausgegeben wird. Es gibt auch Staatsanleihen ohne festen Zins, deren Zinssatz ist dann z.B. von der Inflation abhängig.

Schuldtitel haben eine breite Palette von Tilgungsbedingungen: von 3 bis 5 Jahren für Staatsanleihen und 10, 15, 30 oder 50 Jahren für Obligationen. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Anleihen besteht in den Laufzeiten, während dieses Merkmal nur im spanischen Rechtsraum zu sehen ist. Nach Ablauf der 5-Jahres-Frist ändert sich der Name der ersten Art von Staatsanleihen auf Obligation.

Die Namen der Anleihen können in den einzelnen Ländern unterschiedlich sein, was zu Schwierigkeiten beim Verständnis des allgemeinen Systems führt. So werden beispielsweise französische Staatspapiere mit einer Laufzeit von 3 Jahren als BTAN bezeichnet, während Wertpapiere mit einer Laufzeit von 6 Jahren oder mehr als OAT bezeichnet werden. Da Regierungen für ihre Anleihen unterschiedliche Namen verwenden, wird den Anlegern empfohlen, alle Informationen sorgfältig zu prüfen, bevor sie die Wertpapiere kaufen.

Dieser Indikator zeigt den prozentualen Anstieg oder Rückgang der Rendite von Staatsanleihen an. Die berechnete Rendite kann den Staatsschuldenstand Spaniens widerspiegeln und somit kann ihr Anstieg oder Rückgang dem Wirtschaftswachstum oder der Verlangsamung vorausgehen.

Grafik der letzten Werte: