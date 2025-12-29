KalenderKategorien

Auslandsinvestitionen in japanische Aktien (Foreign Investment in Japan Stocks)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Finanzministerium (Ministry of Finance)
Sektor:
Regierung
Niedrig ¥​-1234.8 B
¥​214.2 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
¥​-1234.8 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Auslandsinvestitionen in japanische Aktien zeigen das Volumen der Investitionen (in japanischen Yen) in Aktien japanischer Unternehmen, die von Gebietsfremden getätigt werden. Das Gleichgewicht zwischen Mittelzufluss und -abfluss auf dem Inlandsmarkt zeigt die Stärke der Wirtschaft und die Attraktivität von Unternehmen für ausländische Unternehmen.

Es gibt viele Arten von ausländischen Investoren und langfristigen Investoren, wie Pensions- und Regierungsfonds, sowie Investoren wie Hedgefonds, die in kurzer Zeit wiederholt riesige Summen bewegen.

Der Prozentsatz der in Japan lebenden Ausländer beträgt nur 1%, der niedrigste Wert in den wichtigsten Ländern. Im täglichen Kauf und Verkauf wird der Aspekt jedoch völlig verändert, und die Kauf- und Verkaufsquote der Auslandsvertreter steigt auf etwa 60%.

Ein ungewöhnliches Beispiel für ausländische Investitionen in Japan sind die Gelder, die Japan für den Fall eines schweren Erdbebens anspart. Im Allgemeinen verursachen Erdbebenkatastrophen die Entnahme von Geldern aus diesem Land, aber im Falle Japans gibt es eine besondere Nachfrage nach Wiederaufbau, und es gibt ein Merkmal, dass Kapital gesammelt wird, weil die Nachfrage nach Bauprojekten usw. während des Wiederaufbaus steigt.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Auslandsinvestitionen in japanische Aktien (Foreign Investment in Japan Stocks)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
20 Dez. 2025
¥​-1234.8 B
¥​214.2 B
13 Dez. 2025
¥​528.3 B
¥​132.8 B
6 Dez. 2025
¥​96.8 B
¥​655.7 B
29 Nov. 2025
¥​655.6 B
¥​-351.5 B
22 Nov. 2025
¥​-348.7 B
¥​1021.0 B
15 Nov. 2025
¥​1020.9 B
¥​-346.6 B
8 Nov. 2025
¥​-347.3 B
¥​690.1 B
1 Nov. 2025
¥​690.1 B
¥​1345.3 B
25 Okt. 2025
¥​1344.2 B
¥​752.6 B
18 Okt. 2025
¥​752.6 B
¥​1886.6 B
11 Okt. 2025
¥​1885.0 B
¥​2476.1 B
4 Okt. 2025
¥​2479.9 B
¥​-961.8 B
27 Sept. 2025
¥​-963.3 B
¥​-1747.1 B
20 Sept. 2025
¥​-1747.5 B
¥​-2032.8 B
13 Sept. 2025
¥​-2034.0 B
¥​108.6 B
6 Sept. 2025
¥​108.6 B
¥​-785.7 B
30 Aug. 2025
¥​-785.7 B
¥​-496.2 B
23 Aug. 2025
¥​-496.8 B
¥​1167.0 B
16 Aug. 2025
¥​1161.7 B
¥​495.5 B
9 Aug. 2025
¥​489.3 B
¥​193.9 B
2 Aug. 2025
¥​193.0 B
¥​743.3 B
26 Juli 2025
¥​743.3 B
¥​571.9 B
19 Juli 2025
¥​571.9 B
¥​442.3 B
12 Juli 2025
¥​446.0 B
¥​611.5 B
5 Juli 2025
¥​611.7 B
¥​651.3 B
28 Juni 2025
¥​651.3 B
¥​-524.1 B
21 Juni 2025
¥​-524.3 B
¥​473.3 B
14 Juni 2025
¥​473.4 B
¥​179.8 B
7 Juni 2025
¥​180.2 B
¥​336.1 B
31 Mai 2025
¥​336.1 B
¥​309.1 B
24 Mai 2025
¥​309.3 B
¥​715.3 B
17 Mai 2025
¥​714.9 B
¥​439.4 B
10 Mai 2025
¥​439.0 B
¥​968.0 B
26 Apr. 2025
¥​278.3 B
¥​705.6 B
19 Apr. 2025
¥​705.6 B
¥​1044.9 B
12 Apr. 2025
¥​1043.7 B
¥​1783.5 B
5 Apr. 2025
¥​1808.4 B
¥​-449.8 B
29 März 2025
¥​-450.4 B
¥​-1200.6 B
22 März 2025
¥​-1206.0 B
¥​-1805.6 B
15 März 2025
¥​-1806.2 B
¥​-219.6 B
8 März 2025
¥​-220.5 B
¥​-708.3 B
1 März 2025
¥​-708.3 B
¥​-1038.0 B
22 Feb. 2025
¥​-1038.0 B
¥​-351.9 B
15 Feb. 2025
¥​-352.8 B
¥​-384.4 B
8 Feb. 2025
¥​-384.4 B
¥​-315.2 B
1 Feb. 2025
¥​-315.2 B
¥​752.7 B
25 Jan. 2025
¥​753.0 B
¥​-69.0 B
18 Jan. 2025
¥​-66.1 B
¥​259.1 B
11 Jan. 2025
¥​313.3 B
¥​-74.0 B
28 Dez. 2024
¥​562.7 B
¥​-1023.5 B
12345678...14
