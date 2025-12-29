Der PMI (Purchasing Managers Index, Einkaufsmanagerindex) für das italienische Baugewerbe wird von IHS Markit ermittelt und veröffentlicht. Der Indikator zeigt das Aktivitätsniveau der Einkaufsmanager im Bausektor des Landes an.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den Antworten der monatlich Befragten, die die Einkäufe von mehr als 200 italienischen Bauunternehmen mit dem höchsten Anteil am GBP verantworten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden wirtschaftlichen Variablen:

Allgemeine Geschäftstätigkeit

Hausbauaktivität

Kommerzielle Bautätigkeit

Tätigkeit im Bauwesen

Neue Aufträge

Beschäftigung

Menge der Einkäufe

Lieferzeiten der Lieferanten

Eingangspreise

Arbeit mit Unterauftragnehmern (Aktivität, Verfügbarkeit, Raten, Qualität)

Frühzeitiges zukünftiges Ergebnis

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben oder nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte Baugewerbe. Er wird als Frühindikator für den Bausektor und die Inflation interpretiert. Ein Wachstum des PMI des Baugewerbes ist ein Hinweis auf günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Euro-Notierungen gewertet werden.

Grafik der letzten Werte: