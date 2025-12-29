KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) des Baugewerbes (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 48.2
50.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
48.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der PMI (Purchasing Managers Index, Einkaufsmanagerindex) für das italienische Baugewerbe wird von IHS Markit ermittelt und veröffentlicht. Der Indikator zeigt das Aktivitätsniveau der Einkaufsmanager im Bausektor des Landes an.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den Antworten der monatlich Befragten, die die Einkäufe von mehr als 200 italienischen Bauunternehmen mit dem höchsten Anteil am GBP verantworten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden wirtschaftlichen Variablen:

  • Allgemeine Geschäftstätigkeit
  • Hausbauaktivität
  • Kommerzielle Bautätigkeit
  • Tätigkeit im Bauwesen
  • Neue Aufträge
  • Beschäftigung
  • Menge der Einkäufe
  • Lieferzeiten der Lieferanten
  • Eingangspreise
  • Arbeit mit Unterauftragnehmern (Aktivität, Verfügbarkeit, Raten, Qualität)
  • Frühzeitiges zukünftiges Ergebnis

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben oder nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte Baugewerbe. Er wird als Frühindikator für den Bausektor und die Inflation interpretiert. Ein Wachstum des PMI des Baugewerbes ist ein Hinweis auf günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Euro-Notierungen gewertet werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) des Baugewerbes (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
48.2
50.7
Okt 2025
50.7
49.8
Sep 2025
49.8
47.7
Aug 2025
47.7
48.3
Jul 2025
48.3
50.2
Jun 2025
50.2
50.5
Mai 2025
50.5
50.1
Apr 2025
50.1
52.4
Mär 2025
52.4
48.2
Feb 2025
48.2
50.9
Jan 2025
50.9
51.2
Dez 2024
51.2
48.5
Nov 2024
48.5
48.2
Okt 2024
48.2
47.8
Sep 2024
47.8
46.6
Aug 2024
46.6
45.0
Jul 2024
45.0
46.0
Jun 2024
46.0
49.0
Mai 2024
49.0
48.5
Apr 2024
48.5
50.3
Mär 2024
50.3
50.3
Feb 2024
50.3
51.6
Jan 2024
51.6
55.2
Dez 2023
55.2
52.9
Nov 2023
52.9
51.8
Okt 2023
51.8
49.8
Sep 2023
49.8
47.7
Aug 2023
47.7
48.0
Jul 2023
48.0
48.6
Jun 2023
48.6
47.9
Mai 2023
47.9
49.0
Apr 2023
49.0
47.4
Mär 2023
47.4
48.9
Feb 2023
48.9
48.2
Jan 2023
48.2
47.0
Dez 2022
47.0
52.0
Nov 2022
52.0
48.1
Okt 2022
48.1
46.7
Sep 2022
46.7
41.2
Aug 2022
41.2
46.2
Jul 2022
46.2
50.4
Jun 2022
50.4
54.3
Mai 2022
54.3
59.0
Apr 2022
59.0
62.9
Mär 2022
62.9
68.5
Feb 2022
68.5
68.2
Jan 2022
68.2
65.5
Dez 2021
65.5
65.5
Nov 2021
65.5
58.6
Okt 2021
58.6
56.6
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen