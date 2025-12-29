Der Caixin Einkaufsmanagerindex der Hersteller (Caixin Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI) zeigt die Situation von Chinas Hersteller. Der Indikator basiert auf einer Befragung von Einkaufsmanager von mehr als 500 Großunternehmen. Die Unternehmen werden auf Grund ihres Anteils an Chinas BIP gemäß der branchenüblichen Klassifizierung ausgewählt.

Der Indikator gehört zur Familie der Einkaufsmanagerindices, die von der internationalen Agentur Markit erhoben werden. Diese Agentur kooperiert mit der chinesischen Mediengruppe Caixin.

Der PMI ist ein zusammengesetzter Index, der fünf verschiedene Subindizes mit unterschiedlicher Gewichtung umfasst:

Index Auftragseingänge — 0,3

; Produktion — 0,25;

Bewertung — 0,2;

Lieferantenlieferungen — 0,15;

Vorräte — 0,1.

Die Umfrageteilnehmer sollen die Veränderungen in ihrem Unternehmen beurteilen: Ob sich die oben genannten Indikatoren im vergangenen Monat verbessert, verschlechtert haben oder unverändert geblieben sind. Der Fragebogen für das verarbeitende Gewerbe enthält Fragen zu Produktion, Auftragseingang (für den Inlandsmarkt und den Export), Auftragsbestand, bezahlte und erhaltene Preise, Lieferantenlieferungen, Lagerbestände, Bestände, Beschäftigung und geschätzte kurzfristige Produktionsaussichten.

Diffuse Indizes werden auf der Grundlage der Erhebung erstellt, und der gemeinsame PMI des Verarbeitenden Gewerbes wird anhand dieser diffusen Indizes in Übereinstimmung mit den oben genannten Gewichten berechnet.

Separate diffuse Subindizes können als Frühindikatoren dienen: Einkaufsmanager erkennen früher als andere die Änderungen, die Lieferungen, Aufträgen und anderen wichtigen wirtschaftlichen Parametern betreffen. Ihre Schätzungen der Marktzustände kommen somit früher als andere statistische Werte, die in der Regel nach einer Änderung der Situation berechnet werden.

Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des verarbeitenden Gewerbes hin, Werte unter 50 deuten auf einen Rückgang hin. Das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes PMI deutet auf eine weitere Entwicklung der chinesischen verarbeitenden Industrie hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte: