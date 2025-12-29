KalenderKategorien

DNB/NIMA Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) von Norwegen (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Norwegen
NOK, Norwegische Krone
Quelle:
DNB/NIMA
Sektor:
Geschäft
Niedrig 53.0 47.0
47.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
51.6
53.0
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Einkaufsmanagerindex SDNB/NIMA für das verarbeitende Gewerbe (PMI) ist ein Indikator für die Geschäftslage in Norwegen, der auf der Grundlage monatlicher Umfragen unter Einkaufsmanagern von etwa 300 Unternehmen des privaten Sektors berechnet wird.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so ausgewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl großer Produktionsunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Der Index wird als gewichteter Durchschnitt von fünf Unterindizes berechnet, die Produktion, Aufträge, Bestände, Lieferbedingungen und Beschäftigung messen. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Der endgültige Index wird berechnet, indem die Hälfte des Prozentsatzes der Antworten "unverändert" zu dem Prozentsatz der Antworten addiert wird, die das aktuelle Niveau als "höher" bewerten. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Sie liefert operative Informationen über die Geschäftstätigkeit im gesamten norwegischen Fertigungssektor. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Ein steigender DNB/NIMA der Hersteller PMI ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "DNB/NIMA Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) von Norwegen (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
53.0
47.0
47.7
Okt 2025
47.7
56.9
59.6
Sep 2025
59.6
45.5
48.7
Aug 2025
48.7
55.3
50.9
Jul 2025
50.9
47.4
49.3
Jun 2025
49.3
47.2
51.2
Mai 2025
51.2
50.4
46.2
Apr 2025
46.1
49.1
50.1
Mär 2025
51.0
50.9
51.9
Feb 2025
51.9
52.3
51.2
Jan 2025
51.2
56.1
50.4
Dez 2024
57.4
52.0
46.4
Nov 2024
46.4
53.0
52.4
Okt 2024
52.4
53.0
51.7
Sep 2024
51.8
50.7
52.0
Aug 2024
52.1
53.0
59.8
Jul 2024
56.9
50.9
48.1
Jun 2024
47.7
50.9
51.7
Mai 2024
52.3
50.5
52.6
Apr 2024
52.4
50.3
50.7
Mär 2024
50.8
49.9
50.9
Feb 2024
50.9
49.8
50.7
Jan 2024
50.7
49.4
51.6
Dez 2023
50.9
50.3
49.9
Nov 2023
49.9
50.6
47.9
Okt 2023
47.0
48.3
52.9
Sep 2023
52.9
47.1
43.7
Aug 2023
43.7
56.0
56.7
Jul 2023
56.7
47.3
48.0
Jun 2023
48.0
45.3
47.4
Mai 2023
47.4
49.3
51.2
Apr 2023
51.2
49.3
48.6
Mär 2023
48.3
48.5
47.3
Feb 2023
47.5
48.9
49.6
Jan 2023
50.0
50.6
50.0
Dez 2022
50.0
53.5
51.1
Nov 2022
51.2
50.3
52.9
Okt 2022
53.1
45.9
50.3
Sep 2022
50.0
52.9
51.9
Aug 2022
52.3
57.5
54.0
Jul 2022
54.6
57.5
56.4
Jun 2022
56.4
53.5
54.7
Mai 2022
54.9
58.3
60.6
Apr 2022
60.6
61.1
59.6
Mär 2022
59.6
59.0
56.3
Feb 2022
55.9
56.8
56.3
Jan 2022
56.5
57.3
57.5
Dez 2021
58.0
63.4
63.9
Nov 2021
63.7
58.9
58.8
Okt 2021
58.5
60.8
59.0
