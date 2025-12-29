Wirtschaftskalender
Der Beschäftigungstrendindex des Conference Board der vereinigten Staaten (The Conference Board United States Employment Trends Index)
|Niedrig
|105.80
|107.88
|
106.24
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|106.52
|
105.80
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der CB Employment Trends Index ist ein kumulierter Wert von acht Arbeitsmarktindikatoren, die grundlegende Trends der Arbeitsbedingungen widerspiegeln:
- Der Prozentsatz der Befragten, die "schwer zu bekommende Arbeitsplätze" finden.
- Erstanträge zur Arbeitslosenversicherung
- Prozentsatz der Unternehmen mit Stellen, die derzeit nicht besetzt werden können
- Anzahl der Mitarbeiter, die von der Zeitarbeitsbranche eingestellt wurden
- Der Anteil der Mitarbeiter, die aus wirtschaftlichen Gründen in Teilzeit arbeiten .
- Anzahl der offenen Stellen
- Index der Industrieproduktion
- Reale Produktions- und Handelsverkäufe
Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Der Beschäftigungstrendindex des Conference Board der vereinigten Staaten (The Conference Board United States Employment Trends Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
