Der CB Employment Trends Index ist ein kumulierter Wert von acht Arbeitsmarktindikatoren, die grundlegende Trends der Arbeitsbedingungen widerspiegeln:

Der Prozentsatz der Befragten, die "schwer zu bekommende Arbeitsplätze" finden.

Erstanträge zur Arbeitslosenversicherung

Prozentsatz der Unternehmen mit Stellen, die derzeit nicht besetzt werden können

Anzahl der Mitarbeiter, die von der Zeitarbeitsbranche eingestellt wurden

Der Anteil der Mitarbeiter, die aus wirtschaftlichen Gründen in Teilzeit arbeiten

. Anzahl der offenen Stellen

Index der Industrieproduktion

Reale Produktions- und Handelsverkäufe

Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: