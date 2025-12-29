KalenderKategorien

Der Beschäftigungstrendindex des Conference Board der vereinigten Staaten (The Conference Board United States Employment Trends Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
The Conference Board
Sektor:
Arbeit
Niedrig 105.80 107.88
106.24
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
106.52
105.80
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der CB Employment Trends Index ist ein kumulierter Wert von acht Arbeitsmarktindikatoren, die grundlegende Trends der Arbeitsbedingungen widerspiegeln:

  • Der Prozentsatz der Befragten, die "schwer zu bekommende Arbeitsplätze" finden.
  • Erstanträge zur Arbeitslosenversicherung
  • Prozentsatz der Unternehmen mit Stellen, die derzeit nicht besetzt werden können
  • Anzahl der Mitarbeiter, die von der Zeitarbeitsbranche eingestellt wurden
  • Der Anteil der Mitarbeiter, die aus wirtschaftlichen Gründen in Teilzeit arbeiten
    • .
  • Anzahl der offenen Stellen
  • Index der Industrieproduktion
  • Reale Produktions- und Handelsverkäufe

Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Der Beschäftigungstrendindex des Conference Board der vereinigten Staaten (The Conference Board United States Employment Trends Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
105.80
107.88
106.24
Okt 2025
106.84
106.68
Sep 2025
N/D
104.91
106.41
Aug 2025
106.41
108.58
107.13
Jul 2025
107.55
106.60
108.19
Jun 2025
107.83
106.29
107.83
Mai 2025
107.49
107.49
108.00
Apr 2025
107.57
108.67
108.41
Mär 2025
109.03
108.93
108.47
Feb 2025
108.56
109.22
109.45
Jan 2025
108.35
109.23
109.23
Dez 2024
109.70
109.25
109.45
Nov 2024
109.55
107.44
108.25
Okt 2024
107.66
108.14
107.58
Sep 2024
108.48
108.63
109.54
Aug 2024
109.04
109.19
108.71
Jul 2024
109.61
109.93
110.58
Jun 2024
110.27
110.71
111.04
Mai 2024
111.44
111.17
110.48
Apr 2024
111.25
112.09
112.16
Mär 2024
112.84
112.24
111.85
Feb 2024
112.29
112.52
113.18
Jan 2024
113.71
113.85
112.91
Dez 2023
113.15
113.66
112.48
Nov 2023
113.05
114.48
113.09
Okt 2023
114.16
113.92
114.63
Sep 2023
114.66
114.30
114.16
Aug 2023
113.02
114.97
114.71
Jul 2023
115.45
115.31
113.56
Jun 2023
114.31
116.26
115.53
Mai 2023
116.15
116.31
116.79
Apr 2023
116.18
117.37
115.51
Mär 2023
116.24
118.64
116.75
Feb 2023
118.29
117.66
118.14
Jan 2023
118.74
117.09
117.06
Dez 2022
116.31
118.73
117.14
Nov 2022
117.65
120.02
118.74
Okt 2022
119.57
119.78
120.73
Sep 2022
120.17
118.63
118.48
Aug 2022
119.06
118.63
118.20
Jul 2022
117.63
119.73
118.70
Jun 2022
119.38
120.14
118.88
Mai 2022
119.77
120.54
120.60
Apr 2022
120.18
120.05
120.78
Mär 2022
120.56
118.56
118.90
Feb 2022
119.18
117.26
118.15
Jan 2022
117.62
115.68
117.94
Dez 2021
116.63
113.45
115.64
Nov 2021
114.49
111.35
113.03
Okt 2021
112.23
110.40
109.68
