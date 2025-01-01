Das Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz Rede kann bestimmte Aspekte der Finanzregulierung in Deutschland klären.

Deutschlands Zentralbank, die Bundesbank, wird vom Direktorium geleitet und verwaltet. Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland ernannt werden. Burkhard Balz ist seit 2018 Mitglied des Vorstandes. Er ist verantwortlich für Zahlungsverkehrs- und Abwicklungssysteme sowie für wirtschaftliche Bildung und den internationalen Zentralbankdialog. Bevor er sein Amt in der Bundesbank antrat, war er Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Währung der EZB.

Er nimmt oft an verschiedenen Veranstaltungen teil, spricht auf verschiedenen internationalen Foren, Konferenzen und Kongressen, hält Vorträge vor Studenten usw.

Die Rede eines Vorstandsmitglieds der Bundesbank kann sich kurzfristig auf die Währungsnotierungen auswirken, deren Art von Thema und Wortlaut abhängt. Die Wirkung ist jedoch selten signifikant.