S&P Global European Union Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel N/D 53.3
53.6
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der PMI der Dienstleister von Markit (Markit Service PMI) ist ein Indikator für die Veränderung der Geschäftsbedingungen des Dienstleistungssektors der Eurozone im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf monatlichen Befragungen von Einkaufsmanagern, die in privaten Unternehmen des Dienstleistungssektors tätig sind.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Dienstleistungen des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die wichtigsten Parameter ihrer Arbeit einschätzen:

  • Produktionsleistung
  • Auftragseingänge
  • Rückstände
  • Bezahlte Preis (für Materialien, Dienstleistungen und Waren, die im Produktionsprozess eingekauft werden)
  • Erhaltene Preise
  • Beschäftigung
  • Zukünftige Produktionsleistung

Die Befragten werden gebeten, eine relative Schätzung abzugeben, aus der hervorgeht, ob sich die obigen Parameter verbessert, verschlechtert oder nicht verändert haben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

Der Dienstleistungssektor PMI ist einer der verbreitetsten Indizes, der von Volkswirten genau analysiert wird. Er liefert operative Informationen für den gesamten Dienstleistungssektor. Er wird als Frühindikator für den Dienstleistungssektor und die Inflation in der Eurozone interpretiert. Der Anstieg des PMI ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den Euro angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global European Union Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025 vorl.
N/D
53.3
53.6
Nov 2025
53.6
53.1
53.1
Nov 2025 vorl.
53.1
52.0
53.0
Okt 2025
53.0
52.6
52.6
Okt 2025 vorl.
52.6
50.6
51.3
Sep 2025
51.3
51.4
Sep 2025 vorl.
51.4
50.9
50.5
Aug 2025
50.5
50.7
50.7
Aug 2025 vorl.
50.7
51.1
51.0
Jul 2025
51.0
51.2
51.2
Jul 2025 vorl.
51.2
50.2
50.5
Jun 2025
50.5
50.0
50.0
Jun 2025 vorl.
50.0
50.7
49.7
Mai 2025
49.7
48.9
48.9
Mai 2025 vorl.
48.9
51.0
50.1
Apr 2025
50.1
49.7
49.7
Apr 2025 vorl.
49.7
51.1
51.0
Mär 2025
51.0
50.4
50.4
Mär 2025 vorl.
50.4
51.5
50.6
Feb 2025
50.6
50.7
50.7
Feb 2025 vorl.
50.7
50.6
51.3
Jan 2025
51.3
51.4
51.4
Jan 2025 vorl.
51.4
50.5
51.6
Dez 2024
51.6
51.4
51.4
Dez 2024 vorl.
51.4
50.2
49.5
Nov 2024
49.5
49.2
49.2
Nov 2024 vorl.
49.2
51.3
51.6
Okt 2024
51.6
51.2
51.2
Okt 2024 vorl.
51.2
49.7
51.4
Sep 2024
51.4
50.5
50.5
Sep 2024 vorl.
50.5
53.4
52.9
Aug 2024
52.9
53.3
53.3
Aug 2024 vorl.
53.3
51.5
51.9
Jul 2024
51.9
51.9
51.9
Jul 2024 vorl.
51.9
52.3
52.8
Jun 2024
52.8
52.6
52.6
Jun 2024 vorl.
52.6
52.4
53.2
Mai 2024
53.2
53.3
53.3
Mai 2024 vorl.
53.3
53.3
53.3
Apr 2024
53.3
52.9
52.9
Apr 2024 vorl.
52.9
50.8
51.5
Mär 2024
51.5
51.1
51.1
Mär 2024 vorl.
51.1
49.8
50.2
Feb 2024
50.2
50.0
50.0
Feb 2024 vorl.
50.0
48.4
48.4
Jan 2024
48.4
48.4
48.4
Jan 2024 vorl.
48.4
49.6
48.8
Dez 2023
48.8
48.1
48.1
Dez 2023 vorl.
48.1
48.7
48.7
Nov 2023
48.7
48.2
48.2
123456789
