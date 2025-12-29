Wirtschaftskalender
Europäische Union, Einzelhandelsumsätze m/m (European Union Retail Sales m/m)
|Niedrig
|0.0%
|0.0%
|
0.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0%
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Einzelhandelsumsätze m/m spiegeln eine Veränderung der Einzelhandelsumsätze der Eurozone im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider. Die Berechnung ist durch die Verwendung eines besonderen Deflators inflationsbereinigt. Der Indikator für ist auch saisonbereinigt (zum Beispiel um das Weihnachtsgeschäft oder das Sommergeschäft durch die Touristen auszuschließen).
Der Einzelhandelsumsatz spiegelt die Summe aller Rechnungen wider, die von registrierten statistischen Einheiten für den Berichtszeitraum ausgestellt wurden. Alle Zahlungen inklusive Verpackung und Transportkosten sind inbegriffen. Die Berechnung berücksichtigt die Preise mit allen gültigen Rabatten und Boni, d.h. den tatsächlichen Betrag, den der Verkäufer erhält, nicht die nominalen Preise aus dem Katalog. Ausgeschlossen sind Umsatzsteuer und ähnliche Steuern, Mieten, Einkünfte aus Personal (z.B. Beiträge oder Spenden), Verkäufe von eigenen Immobilien und Investitionsgütern, Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen.
Die Veränderung des Einzelhandelsumsatzes wird als einer der Schlüsselindikatoren für die Konsumausgaben und die Konsumtätigkeit angesehen. Letztere beeinflussen die Höhe der Inflation in der Eurozone. Höhere Konsumausgaben führen zu einer höheren Inflation und einem aktiveren Wirtschaftswachstum. So kann ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze im Euroraum als günstig für die Eurokurse angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Einzelhandelsumsätze m/m (European Union Retail Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
