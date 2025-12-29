KalenderKategorien

S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) von Spanien (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 55.1
56.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
55.1
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex von Markit (Composite Purchasing Manager Index) ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern, die in den größten privaten Unternehmen des Landes arbeiten.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen.

Das Markit Composite PMI enthält nur Daten über private Unternehmen. Die Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Eckdaten ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, etc. Die Befragten geben eine relative Bewertung der damit verbundenen Parameter ab und stellen fest, ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit. Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und dessen Beitrag zur gesamten Produktion oder Dienstleistungen des Teilsektors, der er angehört, gewichtet. Damit leisten die größten Unternehmen einen größeren Beitrag zur Indexberechnung. Die endgültige Zahl ist saisonbereinigt. Werte über 50 deuten auf das Wirtschaftswachstum hin und können sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken. Niedrigere Werte können auf einen möglichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit hinweisen. Werte unter 42 können ein Hinweis auf eine mögliche Rezession sein. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden, während ein niedrigerer Wert in der Regel als negativ angesehen wird.

Der PMI ist einer der verbreitetsten Indizes, der von Analysten genau beobachtet wird. Er liefert operative Informationen über die Geschäftstätigkeit im gesamten spanischen Privatsektor und hat einen großen Anteil am nationalen BIP. Er wird als ein führender Indikator für Wirtschaftsentwicklung und Inflation interpretiert.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) von Spanien (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
55.1
56.0
Okt 2025
56.0
53.8
Sep 2025
53.8
53.7
Aug 2025
53.7
54.7
Jul 2025
54.7
52.1
Jun 2025
52.1
51.4
Mai 2025
51.4
52.5
Apr 2025
52.5
54.0
Mär 2025
54.0
55.1
Feb 2025
55.1
54.0
Jan 2025
54.0
56.8
Dez 2024
56.8
53.2
Nov 2024
53.2
55.2
Okt 2024
55.2
56.3
Sep 2024
56.3
53.5
Aug 2024
53.5
53.4
Jul 2024
53.4
55.8
Jun 2024
55.8
56.6
Mai 2024
56.6
55.7
Apr 2024
55.7
55.3
Mär 2024
55.3
53.9
Feb 2024
53.9
51.5
Jan 2024
51.5
50.4
Dez 2023
50.4
49.8
Nov 2023
49.8
50.0
Okt 2023
50.0
48.6
Sep 2023
48.6
48.6
Aug 2023
48.6
51.7
Jul 2023
51.7
52.6
Jun 2023
52.6
55.2
Mai 2023
55.2
56.3
Apr 2023
56.3
58.2
Mär 2023
58.2
55.7
Feb 2023
55.7
51.6
Jan 2023
51.6
49.9
Dez 2022
49.9
49.6
Nov 2022
49.6
48.0
Okt 2022
48.0
48.4
Sep 2022
48.4
50.5
Aug 2022
50.5
52.7
Jul 2022
52.7
53.6
Jun 2022
53.6
55.7
Mai 2022
55.7
55.7
Apr 2022
55.7
53.1
Mär 2022
53.1
56.5
Feb 2022
56.5
47.9
Jan 2022
47.9
55.4
Dez 2021
55.4
58.3
Nov 2021
58.3
56.2
Okt 2021
56.2
57.0
