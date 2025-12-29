Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex von Markit (Composite Purchasing Manager Index) ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern, die in den größten privaten Unternehmen des Landes arbeiten.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen.

Das Markit Composite PMI enthält nur Daten über private Unternehmen. Die Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Eckdaten ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, etc. Die Befragten geben eine relative Bewertung der damit verbundenen Parameter ab und stellen fest, ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit. Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und dessen Beitrag zur gesamten Produktion oder Dienstleistungen des Teilsektors, der er angehört, gewichtet. Damit leisten die größten Unternehmen einen größeren Beitrag zur Indexberechnung. Die endgültige Zahl ist saisonbereinigt. Werte über 50 deuten auf das Wirtschaftswachstum hin und können sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken. Niedrigere Werte können auf einen möglichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit hinweisen. Werte unter 42 können ein Hinweis auf eine mögliche Rezession sein. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden, während ein niedrigerer Wert in der Regel als negativ angesehen wird.

Der PMI ist einer der verbreitetsten Indizes, der von Analysten genau beobachtet wird. Er liefert operative Informationen über die Geschäftstätigkeit im gesamten spanischen Privatsektor und hat einen großen Anteil am nationalen BIP. Er wird als ein führender Indikator für Wirtschaftsentwicklung und Inflation interpretiert.

Grafik der letzten Werte: