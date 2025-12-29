Die Commodity Futures Trading Commission (Commission oder CFTC) veröffentlicht diese Commitments of Traders (COT) Berichte über die Dynamik des Sojabohnenmarktes. Die COT-Berichte schlüsseln das offene Interesses für Futures und Optionen von Sojabohnen an den Futuresmärkten auf, an denen 20 oder mehr Händler Positionen halten, die den von der CFTC festgelegten Berichtsebenen entsprechen oder darüber liegen.

Die COT-Berichte über Sojabohnen entstehen auf der Grundlage der Positionsdaten der berichtenden Unternehmen. Die von den berichtenden Unternehmen zur Verfügung gestellten Positionsdaten basieren auf der Klassifizierung, die die Sojabohnenhändler hinsichtlich des vorherrschenden eigenen Geschäftszwecks vornehmen. Sie melden auf dem CFTC-Formular 40,in dem sie sich in eine der vier Kategorien einordnen: Produzent/Händler/Verarbeiter/Benutzer, Swap-Händler, Anlageberater oder andere Berichtspflichtige. Die CFTC-Mitarbeiter führen nur eine Plausibilitätsprüfung durch, denn sie kennen nicht die spezifischen Gründe für die jeweiligen Sojabohnenpositionen der Händler und daher spielen diese Informationen auch keine Rolle bei der Bestimmung der Klassifizierung der Händler. Man bedenke aber, dass die Händler für die andere Handelswaren jeweils andere Geschäftszwecke melden können und daher ein Sojabohnenhändler für andere Waren eine ganz andere Klassifizierungen haben könnte. Für einen der Berichte, dem Traders in Financial Futures allerdings, werden die Händler für alle Rohstoffe in ein und derselben Kategorie klassifiziert. Aufgrund rechtlicher Beschränkungen (CEA Section 8 Daten und vertrauliche Geschäftspraktiken) veröffentlicht die CFTC keine Informationen darüber, wie einzelne Sojabohnenhändler in den COT-Berichten klassifiziert werden.

Im Allgemeinen erhält die CFTC von den verschiedenen Berichtsstellen am Mittwochmorgen die geforderten Handelsdaten zu Sojabohnen von Dienstag. Die werden dann überprüft und am letzten Arbeitstag derselben Woche, also in der Regel Freitag, um 15:30 veröffentlicht.

Diese Berichte können verwendet werden, um die Stimmung auf dem Sojabohnenmarkt zu sehen und vorherzusagen, ob der Markt eher auf der Käufer- oder Verkäuferseite liegt. Das Volumen kann auch berücksichtigt werden, um z.B. die Stärke eines Trends oder einer Trendwende abzuschätzen.

Grafik der letzten Werte: