Die Daten übe die Änderungen des Einsatzes von Rohöl vin Raffinerien der Energy Information Administration (EIA) werden wöchentlich auf der Grundlage einer regelmäßigen Erhebung der nationalen Raffinerien über die zum Raffinieren erhaltenen Ölmengen veröffentlicht.

Die wöchentliche Berichterstattung erfolgt nach einer Cut-off-Methode, bei der die Unternehmen auf der Grundlage der in den vorherigen Berichten angegebenen Mengen von den größten zu den kleinsten Unternehmen gereiht werden. Die Unternehmen werden so ausgewählt, dass die Gesamtstichprobe etwa 90 Prozent der Gesamtmenge des raffinierten Öls abdeckt. Die Unternehmen melden die Daten per Fax oder Internet über eine sichere Datenleitung. Die gesammelten Daten werden automatisch verarbeitet.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Das Wachstum der Raffinerie-Inputs deutet auf einen Anstieg der Ölförderaktivität hin. Der Indikator selbst hat keinen signifikanten Einfluss auf die Dollarkurse, während Ökonomen die Daten in der Regel nur in Verbindung mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung analysieren, wie z.B. mit den Veränderungen der Rohölbestände.

