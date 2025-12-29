Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen im verarbeitenden Gewerbe spiegeln einen absoluten Unterschied in der Anzahl der Mitarbeiter von produzierenden Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat wider. Der Indikator ermöglicht die Beurteilung des Arbeitsmarktzustands, so dass ein über den Erwartungen liegender Wert für den US-Dollar als günstig angesehen wird, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Beschäftigtenzahl des verarbeitenden Gewerbes (United States Manufacturing Payrolls)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.