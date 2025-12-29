KalenderKategorien

Vereinigte Staaten Beschäftigtenzahl des verarbeitenden Gewerbes (United States Manufacturing Payrolls)

Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Arbeit
Niedrig -5 K -4 K
-9 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-5 K
-5 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen im verarbeitenden Gewerbe spiegeln einen absoluten Unterschied in der Anzahl der Mitarbeiter von produzierenden Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat wider. Der Indikator ermöglicht die Beurteilung des Arbeitsmarktzustands, so dass ein über den Erwartungen liegender Wert für den US-Dollar als günstig angesehen wird, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Beschäftigtenzahl des verarbeitenden Gewerbes (United States Manufacturing Payrolls)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-5 K
-4 K
-9 K
Sep 2025
-6 K
1 K
-15 K
Aug 2025
-12 K
-2 K
-2 K
Jul 2025
-11 K
-1 K
-15 K
Jun 2025
-7 K
0 K
-7 K
Mai 2025
-8 K
-4 K
5 K
Apr 2025
-1 K
1 K
3 K
Mär 2025
1 K
5 K
8 K
Feb 2025
10 K
-5 K
-5 K
Jan 2025
3 K
1 K
-12 K
Dez 2024
-13 K
28 K
25 K
Nov 2024
22 K
-11 K
-48 K
Okt 2024
-46 K
6 K
-6 K
Sep 2024
-7 K
-13 K
-27 K
Aug 2024
-24 K
5 K
6 K
Jul 2024
1 K
-1 K
-9 K
Jun 2024
-8 K
1 K
0 K
Mai 2024
8 K
6 K
6 K
Apr 2024
8 K
5 K
-4 K
Mär 2024
0 K
-13 K
-10 K
Feb 2024
-4 K
8 K
8 K
Jan 2024
23 K
4 K
8 K
Dez 2023
6 K
-1 K
26 K
Nov 2023
28 K
2 K
-35 K
Okt 2023
-35 K
1 K
14 K
Sep 2023
17 K
-1 K
11 K
Aug 2023
16 K
1 K
-4 K
Jul 2023
-2 K
0 K
6 K
Jun 2023
7 K
-4 K
-3 K
Mai 2023
-2 K
-1 K
10 K
Apr 2023
11 K
2 K
-8 K
Mär 2023
-1 K
-1 K
-1 K
Feb 2023
-4 K
0 K
13 K
Jan 2023
19 K
1 K
12 K
Dez 2022
8 K
-1 K
8 K
Nov 2022
14 K
3 K
36 K
Okt 2022
32 K
-1 K
23 K
Sep 2022
22 K
-5 K
27 K
Aug 2022
22 K
6 K
36 K
Jul 2022
30 K
2 K
27 K
Jun 2022
29 K
-12 K
18 K
Mai 2022
18 K
8 K
61 K
Apr 2022
55 K
11 K
43 K
Mär 2022
38 K
-22 K
38 K
Feb 2022
36 K
2 K
16 K
Jan 2022
13 K
30 K
32 K
Dez 2021
26 K
-24 K
35 K
Nov 2021
31 K
-17 K
48 K
Okt 2021
60 K
12 K
31 K
Sep 2021
26 K
4 K
31 K
123
