Markit Composite PMI ist eine monatlicher Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes. Der Indikator basiert auf monatlichen Befragungen von Einkaufsleitern, die in rund 5000 privaten Unternehmen in 19 Ländern der Eurozone.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen in der Eurozone abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert sind. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und seinem Beitrag zur gesamten Produktion oder zu den Dienstleistungen des Teilsektors, zu dem es gehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für die Geschäftstätigkeit des gesamten Privatsektors der Eurozone. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das Wachstum des PMI ist ein Indiz für günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den Euro angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: