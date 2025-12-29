KalenderKategorien

Australien, Exporte m/m (Australia Exports m/m)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Handel
Niedrig 3.4%
7.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
3.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
Australien Exporte m/m spiegeln eine Veränderung des Dollar-Wertes von Waren und Dienstleistungen wider, die von in Australien ansässigen Personen im Ausland im Berichtsmonat verkauft wurden. Die Berechnung umfasst sowohl Direktverkäufe von Waren und Dienstleistungen als auch Tauschgeschäfte.

Die Handelsstatistik wird auf der Grundlage von Informationen berechnet, die die Exporteure den Regierungsbehörden zur Verfügung stellen. Die Daten werden angepasst, bevor sie der Zahlungsbilanz hinzugefügt werden. In der Praxis basiert die Berechnung der Exportstatistik auf Waren, die das Zollverfahren durchlaufen und für die eine Zollanmeldung erstellt wird.

Die folgenden Warengruppen sind von der Berechnung ausgeschlossen:

  • Vorübergehende Ausfuhren von Waren, die nicht zum Zwecke des Verkaufs bestimmt sind (z.B. Ausfuhr von Kunstwerken für Ausstellungen, Pferde für den Rennsport usw.; zur Reparatur ausgeführte Gegenstände)
  • Zeitungen und Zeitschriften, die aus Australien im Direktabonnement versandt werden
  • Fahrzeuge, die für den Güter- und Personenverkehr bestimmt sind
  • Güter auf digitalen Medien (Filme, Audioaufnahmen, Online-Bücher, etc.)
  • Abfall und Schrott ohne Handelswert
  • Einige andere Artikel

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, bildet sich ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Australien exportiert viele Rohstoffe, darunter Eisenerz und landwirtschaftliche Produkte. Dieser Indikator ist ein wichtiger Bestandteil des nationalen BIP. Daher ist eine Veränderung der Exporte einer der wichtigsten Faktoren bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation.

Die Auswirkungen der Exporte auf die Notierungen des australischen Dollars sind jedoch nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Zum Beispiel, in der Rezession der Wirtschaft, kann das Land beginnen, mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Zum Beispiel, in der Rezession der Wirtschaft, kann das Land beginnen, mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. In diesem Fall müssen Nichtansässige die australische Währung kaufen, um an den Lieferanten für Exportlieferungen zu bezahlen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Exporte m/m (Australia Exports m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
3.4%
7.6%
Sep 2025
7.9%
-8.7%
Aug 2025
-7.8%
2.5%
Jul 2025
3.3%
6.3%
Jun 2025
6.0%
-3.0%
Mai 2025
-2.7%
-1.7%
Apr 2025
-2.4%
7.2%
Mär 2025
7.6%
-4.2%
Feb 2025
-3.6%
0.8%
Jan 2025
1.3%
1.2%
Dez 2024
1.1%
4.2%
Nov 2024
4.8%
3.5%
Okt 2024
3.6%
-4.7%
Sep 2024
-4.3%
-0.6%
Aug 2024
-0.2%
0.3%
Jul 2024
0.7%
1.4%
Jun 2024
1.7%
1.3%
Mai 2024
2.8%
-2.2%
Apr 2024
-2.5%
-0.6%
Mär 2024
0.1%
-3.2%
Feb 2024
-2.2%
1.5%
Jan 2024
1.6%
1.5%
Dez 2023
1.8%
1.7%
Nov 2023
1.7%
0.8%
Okt 2023
0.4%
-1.8%
Sep 2023
-1.4%
4.0%
Aug 2023
4.0%
-1.8%
Jul 2023
-2.0%
-3.1%
Jun 2023
-1.7%
3.2%
Mai 2023
4.4%
-6.4%
Apr 2023
-5.0%
4.1%
Mär 2023
3.8%
-2.7%
Feb 2023
-2.9%
1.4%
Jan 2023
1.4%
-0.4%
Dez 2022
-1.4%
-1.0%
Nov 2022
-0.4%
-1.2%
Okt 2022
-0.9%
6.9%
Sep 2022
7.0%
2.7%
Aug 2022
2.6%
-10.4%
Jul 2022
-9.9%
4.9%
Jun 2022
5.1%
8.9%
Mai 2022
9.5%
5.0%
Apr 2022
1.0%
0.0%
Mär 2022
-0.1%
0.0%
Feb 2022
0.2%
6.1%
Jan 2022
7.6%
1.1%
Dez 2021
0.8%
3.7%
Nov 2021
1.6%
-3.1%
Okt 2021
-3.3%
-6.7%
Sep 2021
-6.4%
3.6%
1234
