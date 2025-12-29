KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 55.0 52.7
54.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
53.8
55.0
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) wird vom IHS Markit monatlich veröffentlicht und basiert auf Daten, die durch Umfragen bei Einkaufsmanagern in Dienstleistungsunternehmen erhoben wurden.

Markit Service PMI verwendet nur Informationen von privaten Unternehmen. Einkaufsleiter füllen den Fragebogen aus, in dem sie die wichtigsten Parameter ihrer Arbeit charakterisieren:

  • Output
  • Neue Aufträge
  • Rückstände
  • Bezahlte Preise (für Materialien, Dienstleistungen und Waren, die vom Unternehmen bezogen werden)
  • Erhaltene Preise
  • Lieferzeiten der Lieferanten
  • Vorräte
  • Beschäftigung
  • Zukünftiger Output

Die Befragten werden gebeten, eine relative Schätzung abzugeben, die zeigt, ob sich die oben genannten Parameter verbessert, verschlechtert oder nicht verändert haben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Dieser Index hat einen Referenzwert von 50,0. Wenn die Daten über diesem Schwellenwert liegen, deuten die Werte auf eine Expansion des Dienstleistungssektors hin. Wenn die Daten unter dem Schwellenwert liegen, zeigen die Werte an, dass es zu einer Schrumpfung des Dienstleistungssektors kommt.

Einkaufsmanager gelten als die ersten, die Veränderungen in der Stimmung der Branche sehen, und deshalb wird davon ausgegangen, dass der PMI eine Schlagzeile liefert und Einblicke in andere wichtige Wirtschaftsfaktoren wie BIP, Inflation, Beschäftigung usw. gibt.

Liegt der veröffentlichte Wert über dem erwarteten Wert, könnte man von einer Aufwertung des Euro ausgehen. Für den Fall, dass der veröffentlichte Wert unter den Erwartungen liegt, kann davon ausgegangen werden, dass der Euro abgewertet wird und sich die Eurokurse entsprechend entwickeln.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
55.0
52.7
54.0
Okt 2025
54.0
51.7
52.5
Sep 2025
52.5
51.7
51.5
Aug 2025
51.5
52.1
52.3
Jul 2025
52.3
52.4
52.1
Jun 2025
52.1
52.6
53.2
Mai 2025
53.2
52.7
52.9
Apr 2025
52.9
52.6
52.0
Mär 2025
52.0
52.5
53.0
Feb 2025
53.0
50.6
50.4
Jan 2025
50.4
50.5
50.7
Dez 2024
50.7
50.5
49.2
Nov 2024
49.2
51.1
52.4
Okt 2024
52.4
50.8
50.5
Sep 2024
50.5
51.2
51.4
Aug 2024
51.4
51.9
51.7
Jul 2024
51.7
52.5
53.7
Jun 2024
53.7
52.6
54.2
Mai 2024
54.2
52.8
54.3
Apr 2024
54.3
54.2
54.6
Mär 2024
54.6
53.3
52.2
Feb 2024
52.2
49.3
51.2
Jan 2024
51.2
49.9
49.8
Dez 2023
49.8
48.6
49.5
Nov 2023
49.5
48.8
47.7
Okt 2023
47.7
49.8
49.9
Sep 2023
49.9
50.6
49.8
Aug 2023
49.8
51.9
51.5
Jul 2023
51.5
53.1
52.2
Jun 2023
52.2
55.8
54.0
Mai 2023
54.0
53.7
57.6
Apr 2023
57.6
53.7
55.7
Mär 2023
55.7
51.4
51.6
Feb 2023
51.6
50.6
51.2
Jan 2023
51.2
49.7
49.9
Dez 2022
49.9
47.6
49.5
Nov 2022
49.5
47.6
46.4
Okt 2022
46.4
49.6
48.8
Sep 2022
48.8
49.5
50.5
Aug 2022
50.5
50.0
48.4
Jul 2022
48.4
52.7
51.6
Jun 2022
51.6
54.7
53.7
Mai 2022
53.7
54.0
55.7
Apr 2022
55.7
52.5
52.1
Mär 2022
52.1
50.7
52.8
Feb 2022
52.8
50.7
48.5
Jan 2022
48.5
54.5
53.0
Dez 2021
53.0
54.2
55.9
Nov 2021
55.9
54.0
52.4
Okt 2021
52.4
56.8
55.5
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen