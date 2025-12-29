Wirtschaftskalender
S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Mittel
|55.0
|52.7
|
54.0
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|53.8
|
55.0
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (PMI) wird vom IHS Markit monatlich veröffentlicht und basiert auf Daten, die durch Umfragen bei Einkaufsmanagern in Dienstleistungsunternehmen erhoben wurden.
Markit Service PMI verwendet nur Informationen von privaten Unternehmen. Einkaufsleiter füllen den Fragebogen aus, in dem sie die wichtigsten Parameter ihrer Arbeit charakterisieren:
- Output
- Neue Aufträge
- Rückstände
- Bezahlte Preise (für Materialien, Dienstleistungen und Waren, die vom Unternehmen bezogen werden)
- Erhaltene Preise
- Lieferzeiten der Lieferanten
- Vorräte
- Beschäftigung
- Zukünftiger Output
Die Befragten werden gebeten, eine relative Schätzung abzugeben, die zeigt, ob sich die oben genannten Parameter verbessert, verschlechtert oder nicht verändert haben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.
Dieser Index hat einen Referenzwert von 50,0. Wenn die Daten über diesem Schwellenwert liegen, deuten die Werte auf eine Expansion des Dienstleistungssektors hin. Wenn die Daten unter dem Schwellenwert liegen, zeigen die Werte an, dass es zu einer Schrumpfung des Dienstleistungssektors kommt.
Einkaufsmanager gelten als die ersten, die Veränderungen in der Stimmung der Branche sehen, und deshalb wird davon ausgegangen, dass der PMI eine Schlagzeile liefert und Einblicke in andere wichtige Wirtschaftsfaktoren wie BIP, Inflation, Beschäftigung usw. gibt.
Liegt der veröffentlichte Wert über dem erwarteten Wert, könnte man von einer Aufwertung des Euro ausgehen. Für den Fall, dass der veröffentlichte Wert unter den Erwartungen liegt, kann davon ausgegangen werden, dass der Euro abgewertet wird und sich die Eurokurse entsprechend entwickeln.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
