Wirtschaftskalender
Bank von Japan (BoJ), Bankdarlehen j/j (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)
|Niedrig
|4.2%
|4.1%
|
4.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|4.3%
|
4.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
BoJ Bank Lending (Kreditvergabe) y/y zeigt die Dynamik aller ausstehenden Kredite bei japanischen Banken im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.
Die Bank of Japan hat einen negativen Zinssatz festgelegt, was bedeutet, dass die Zinsen unter Null liegen. Es handelt sich um eine nicht traditionelle Geldpolitik, die zur Stimulierung der Wirtschaft eingesetzt wird.
Die BoJ-Kredite beziehen sich auf Kredite an eine Bank, die ein Girokonto bei der Bank of Japan (BoJ) hat. Es gibt drei Arten von Krediten: Diskont, Wertpapierkredite und Überziehung. Ein Rechnungsdiskont ist ein Re-Diskont kommerzieller Rechnungen, die das Finanzinstitut vom Handelspartner diskontiert hat, um die Kriterien für die Diskontierbarkeit zu erfüllen. Die Wertpapierkredite umfassen Schuldscheindarlehen, Staatsanleihen, kurzfristige Wertpapiere der Regierung, staatlich garantierte Anleihen, FILP-Agenturbonds, Kommunalanleihen, Finanzanleihen, allgemeine Unternehmensanleihen, auf Yen lautende Auslandsanleihen usw. Um Kredite flexibel aufnehmen zu können, stellen die Finanzinstitute der Hauptniederlassung der Bank of Japan im Voraus Sicherheiten zur Verfügung. Überziehungskredite ermöglichen es Banken, ihr Girokonto bei der BoJ zu überziehen.
Ein Index über dem prognostizierten Wert kann sich positiv auf den japanischen Yen auswirken. Steigende Kreditvolumina deuten auf eine Verbesserung der Geschäftsstimmung und steigende Investitionen hin. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Bankdarlehen j/j (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
