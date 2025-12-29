Der Herstellerindex von Markit PMI ist ein Indikator für die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des verarbeitenden Gewerbes von Mexiko im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Die Befragten werden nach fünf Hauptparametern befragt: Produktion, Auftragseingänge, Lieferantenlieferungen, Lagerbestände und Beschäftigung. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe wider und charakterisiert den Zustand der Industrie. Ein Wert über 50 deutet auf ein Wachstum des Sektors hin und kann sich positiv auf die mexikanischen Peso-Kurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Mexico Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.