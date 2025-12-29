KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

S&P Global Mexico Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Mexiko
MXN, Mexikanischer Peso
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 47.3 48.6
49.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
46.7
47.3
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Herstellerindex von Markit PMI ist ein Indikator für die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des verarbeitenden Gewerbes von Mexiko im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Die Befragten werden nach fünf Hauptparametern befragt: Produktion, Auftragseingänge, Lieferantenlieferungen, Lagerbestände und Beschäftigung. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe wider und charakterisiert den Zustand der Industrie. Ein Wert über 50 deutet auf ein Wachstum des Sektors hin und kann sich positiv auf die mexikanischen Peso-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Mexico Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
47.3
48.6
49.5
Okt 2025
49.5
48.7
49.6
Sep 2025
49.6
50.1
50.2
Aug 2025
50.2
49.6
49.1
Jul 2025
49.1
43.8
46.3
Jun 2025
46.3
48.3
46.7
Mai 2025
46.7
43.5
44.8
Apr 2025
44.8
47.5
46.5
Mär 2025
46.5
47.0
47.6
Feb 2025
47.6
50.6
49.1
Jan 2025
49.1
49.2
49.8
Dez 2024
49.8
47.9
49.9
Nov 2024
49.9
50.3
48.4
Okt 2024
48.4
49.4
47.3
Sep 2024
47.3
47.8
48.5
Aug 2024
48.5
51.4
49.6
Jul 2024
49.6
50.0
51.1
Jun 2024
51.1
51.9
51.0
Mai 2024
51.0
51.9
51.0
Apr 2024
51.0
52.0
52.2
Mär 2024
52.2
51.8
52.3
Feb 2024
52.3
51.8
50.2
Jan 2024
50.2
51.8
52.0
Dez 2023
52.0
51.7
52.5
Nov 2023
52.5
51.5
52.1
Okt 2023
52.1
51.5
49.8
Sep 2023
49.8
52.2
51.2
Aug 2023
51.2
52.1
53.2
Jul 2023
53.2
50.7
50.9
Jun 2023
50.9
50.8
50.5
Mai 2023
50.5
51.0
51.1
Apr 2023
51.1
51.0
51.0
Mär 2023
51.0
49.9
51.0
Feb 2023
51.0
50.1
48.9
Jan 2023
48.9
50.9
51.3
Dez 2022
51.3
50.4
50.6
Nov 2022
50.6
50.3
50.3
Okt 2022
50.3
49.4
50.3
Sep 2022
50.3
48.4
48.5
Aug 2022
48.5
50.3
48.5
Jul 2022
48.5
51.4
52.2
Jun 2022
52.2
49.9
50.6
Mai 2022
50.6
49.2
49.3
Apr 2022
49.3
48.6
49.2
Mär 2022
49.2
47.0
48.0
Feb 2022
48.0
47.7
46.1
Jan 2022
46.1
49.4
49.4
Dez 2021
49.4
49.3
49.4
Nov 2021
49.4
48.9
49.3
Okt 2021
49.3
47.8
48.6
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen