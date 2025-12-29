KalenderKategorien

S&P Global Brazil zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 49.6 48.1
48.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
48.2
49.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
IHS Markit Ltd. ist ein globaler Anbieter relevanter Informationen, Analysen und Lösungen für Schlüsselindustrien und -märkte, die die Wirtschaft auf der ganzen Welt stimulieren. Ziel ist es, Finanz- und Geschäftsinformationen, Analysen und Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, die ihre Dienstleistungen und Regierungen beauftragen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Lösungen bereitzustellen, die zu fundierten und zuverlässigen Entscheidungen führen.

IHS Markit veröffentlicht einen weltweiten Konjunkturindex namens Purchasing Managers Index (Einkaufsmanagerindex, PMI®). Der PMI ist ein gewichteter Durchschnitt, der auf der Grundlage der statistischen Daten von Auftragseingängen, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten der Lieferanten und Vorräten berechnet wird.

IHS Markit ist derzeit einer der glaubwürdigsten Indizes weltweit, der von Zentralbanken, Finanzmärkten und Geschäftsentscheidern als Benchmark verwendet wird, vor allem aufgrund ihrer monatlichen Indikatoren für aktualisierte wirtschaftliche Trends, die genau und im Allgemeinen einzigartig sind.

Die monatliche Umfrage IHS Markit Brazil PMI - Composite basiert auf Informationen aus den Fragebogenantworten, die an Einkaufsleiter von rund 800 Unternehmen aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor geschickt wurden. Die Forschung wird nach Sektoren und nach der Anzahl der Beschäftigten der Unternehmen konsolidiert, basierend auf ihren Beiträgen zum BIP.

Die gesammelten Antworten werden mit dem Vormonat verglichen und die Ergebnisse reichen von 0 bis 100. Dieser Index spiegelt die Bedingungen sowohl des Industrie- als auch des Dienstleistungssektors wider; ein Wert von über 50 zeigt Wachstum an und kann sich positiv auf den Preis des brasilianischen Real auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Brazil zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
49.6
48.1
48.2
Okt 2025
48.2
48.3
46.0
Sep 2025
46.0
49.5
48.8
Aug 2025
48.8
48.5
46.6
Jul 2025
46.6
48.3
48.7
Jun 2025
48.7
50.5
49.1
Mai 2025
49.1
51.0
49.4
Apr 2025
49.4
50.6
52.6
Mär 2025
52.6
50.4
51.2
Feb 2025
51.2
50.2
48.2
Jan 2025
48.2
53.5
51.5
Dez 2024
51.5
55.8
53.5
Nov 2024
53.5
56.2
55.9
Okt 2024
55.9
55.0
55.2
Sep 2024
55.2
53.8
52.9
Aug 2024
52.9
54.8
56.0
Jul 2024
56.0
52.8
54.1
Jun 2024
54.1
53.4
54.0
Mai 2024
54.0
54.4
54.8
Apr 2024
54.8
55.5
55.1
Mär 2024
55.1
55.2
55.1
Feb 2024
55.1
52.6
53.2
Jan 2024
53.2
50.3
50.0
Dez 2023
50.0
51.5
50.7
Nov 2023
50.7
51.0
50.3
Okt 2023
50.3
49.7
49.0
Sep 2023
49.0
50.5
50.6
Aug 2023
50.6
48.0
49.6
Jul 2023
49.6
51.2
51.5
Jun 2023
51.5
52.1
52.3
Mai 2023
52.3
52.8
51.8
Apr 2023
51.8
50.9
50.7
Mär 2023
50.7
50.0
49.7
Feb 2023
49.7
53.5
49.9
Jan 2023
49.9
48.2
49.1
Dez 2022
49.1
46.6
49.8
Nov 2022
49.8
55.8
53.4
Okt 2022
53.4
54.3
51.9
Sep 2022
51.9
51.3
53.2
Aug 2022
53.2
51.7
55.3
Jul 2022
55.3
60.1
59.4
Jun 2022
59.4
55.5
58.0
Mai 2022
58.0
57.5
58.5
Apr 2022
58.5
59.6
56.6
Mär 2022
56.6
56.0
53.5
Feb 2022
53.5
50.6
50.9
Jan 2022
50.9
53.3
52.0
Dez 2021
52.0
50.9
52.0
Nov 2021
52.0
52.6
53.4
Okt 2021
53.4
55.5
54.7
123
