Wirtschaftskalender
EIA Vereinigte Staaten, Änderung der Lagerbestände von Heizöl (EIA United States Heating Oil Stocks Change)
|Niedrig
|N/D
|-0.051 M
|
0.267 M
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Änderung der Heizölvorräte der Energy Information Administration (EIA) ist ein indirektes Merkmal der US-Nachfrage nach raffinierten Erdölprodukten, das eine kurzfristige Prognose der Nachfrage der US-Industrie nach Rohöl ermöglicht. Heizöl ist das, was nach der Trennung von leichten Fraktionen von Öl oder Erdölprodukten übrig bleibt. Heizöl wird zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung verwendet. Außerdem werden einige Heizölsorten als Brennstoff für industrielle Brenner mittlerer Leistung verwendet.
Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.
Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.
Der Heizölvorrat ist saisonal variabel: Zum Beispiel wächst der Heizölverbrauch im Winter, wenn Menschen Gebäude heizen müssen. Deshalb wird der Indikator selten allein interpretiert. Der Indikator hat praktisch keinen direkten Einfluss auf die Rohölpreise. Er wird in Verbindung mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung interpretiert.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "EIA Vereinigte Staaten, Änderung der Lagerbestände von Heizöl (EIA United States Heating Oil Stocks Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites