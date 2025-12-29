Die Änderung der Heizölvorräte der Energy Information Administration (EIA) ist ein indirektes Merkmal der US-Nachfrage nach raffinierten Erdölprodukten, das eine kurzfristige Prognose der Nachfrage der US-Industrie nach Rohöl ermöglicht. Heizöl ist das, was nach der Trennung von leichten Fraktionen von Öl oder Erdölprodukten übrig bleibt. Heizöl wird zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung verwendet. Außerdem werden einige Heizölsorten als Brennstoff für industrielle Brenner mittlerer Leistung verwendet.

Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Der Heizölvorrat ist saisonal variabel: Zum Beispiel wächst der Heizölverbrauch im Winter, wenn Menschen Gebäude heizen müssen. Deshalb wird der Indikator selten allein interpretiert. Der Indikator hat praktisch keinen direkten Einfluss auf die Rohölpreise. Er wird in Verbindung mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung interpretiert.

