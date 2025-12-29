KalenderKategorien

Baker Hughes, Vereinigte Staaten, Anzahl der Ölbohranlagen (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Baker Hughes
Geschäft
Die Anzahl der Ölbohranlagen (Baker Hughes US Oil Rig Count) zeigt die Anzahl der aktiven Ölförderanlagen in Nordamerika. Der Index erscheint wöchentlich am Freitag.

Baker Hughes zählt seit 1944 Ölplattformen. Die seit 70 Jahren konsistent erhobenen statistischen Daten sind sowohl für die aktuelle Einschätzung des Branchenzustands als auch für die allgemeine historische Analyse nützlich. Die Anzahl der Ölförderanlagen werden von den wichtigsten Wirtschaftsmedien und Branchenpublikationen veröffentlicht und sind in vielen statistischen Berichten enthalten.

Der Index gilt als wichtiger Indikator für die Aktivität der Öl- und Gasindustrie. Wenn Förderanlagen aktiv sind, verbrauchen sie Produkte und Dienstleistungen der Ölservice-Industrie. Die Anzahl der Ölförderanlagen von Baker Hughes ist ein Frühindikator für den Ölverbrauch und die Nachfrage. Die geschätzten Werte für Angebot und Nachfrage im Energiesektor sowie das Ölpreisniveau auf lokaler und globaler Ebene basieren auf diesem Indikator.

Die Anzahl der aktiven Ölförderanlagen kann aus wirtschaftlichen Gründen (die Anlagen können gestoppt werden, um die Rohölpreise steigen zu lassen) und aufgrund technischer Faktoren (Geräteausfall, Wetterbedingungen usw.) reduziert werden.

Generell führt ein Anstieg der aktiven Förderanlagen zu einer Erhöhung der Ölförderung. Das Angebotswachstum auf den Ölmärkten wiederum drückt den Ölpreis nach unten. Umgekehrt ist ein Rückgang der Zahl der aktiven Förderanlagen günstig für den Ölpreis.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Baker Hughes, Vereinigte Staaten, Anzahl der Ölbohranlagen (Baker Hughes United States Oil Rig Count)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
26 Dez. 2025
N/D
406
19 Dez. 2025
406
414
12 Dez. 2025
414
413
5 Dez. 2025
413
407
26 Nov. 2025
407
419
21 Nov. 2025
419
417
14 Nov. 2025
417
414
7 Nov. 2025
414
414
31 Okt. 2025
414
420
24 Okt. 2025
420
418
17 Okt. 2025
418
418
10 Okt. 2025
418
422
3 Okt. 2025
422
424
26 Sept. 2025
424
418
19 Sept. 2025
418
416
12 Sept. 2025
416
414
5 Sept. 2025
414
412
29 Aug. 2025
412
411
22 Aug. 2025
411
412
15 Aug. 2025
412
411
8 Aug. 2025
411
410
1 Aug. 2025
410
415
25 Juli 2025
415
422
18 Juli 2025
422
424
11 Juli 2025
424
425
3 Juli 2025
425
432
27 Juni 2025
432
438
20 Juni 2025
438
439
13 Juni 2025
439
442
6 Juni 2025
442
461
30 Mai 2025
461
465
23 Mai 2025
465
473
16 Mai 2025
473
474
9 Mai 2025
474
479
2 Mai 2025
479
483
25 Apr. 2025
483
481
17 Apr. 2025
481
480
11 Apr. 2025
480
489
4 Apr. 2025
489
484
28 März 2025
484
486
21 März 2025
486
487
14 März 2025
487
486
7 März 2025
486
486
28 Feb. 2025
486
488
21 Feb. 2025
488
481
14 Feb. 2025
481
480
7 Feb. 2025
480
479
31 Jan. 2025
479
472
24 Jan. 2025
472
478
17 Jan. 2025
478
480
