Wirtschaftskalender
Baker Hughes, Vereinigte Staaten, Anzahl der Ölbohranlagen (Baker Hughes United States Oil Rig Count)
Die Anzahl der Ölbohranlagen (Baker Hughes US Oil Rig Count) zeigt die Anzahl der aktiven Ölförderanlagen in Nordamerika. Der Index erscheint wöchentlich am Freitag.
Baker Hughes zählt seit 1944 Ölplattformen. Die seit 70 Jahren konsistent erhobenen statistischen Daten sind sowohl für die aktuelle Einschätzung des Branchenzustands als auch für die allgemeine historische Analyse nützlich. Die Anzahl der Ölförderanlagen werden von den wichtigsten Wirtschaftsmedien und Branchenpublikationen veröffentlicht und sind in vielen statistischen Berichten enthalten.
Der Index gilt als wichtiger Indikator für die Aktivität der Öl- und Gasindustrie. Wenn Förderanlagen aktiv sind, verbrauchen sie Produkte und Dienstleistungen der Ölservice-Industrie. Die Anzahl der Ölförderanlagen von Baker Hughes ist ein Frühindikator für den Ölverbrauch und die Nachfrage. Die geschätzten Werte für Angebot und Nachfrage im Energiesektor sowie das Ölpreisniveau auf lokaler und globaler Ebene basieren auf diesem Indikator.
Die Anzahl der aktiven Ölförderanlagen kann aus wirtschaftlichen Gründen (die Anlagen können gestoppt werden, um die Rohölpreise steigen zu lassen) und aufgrund technischer Faktoren (Geräteausfall, Wetterbedingungen usw.) reduziert werden.
Generell führt ein Anstieg der aktiven Förderanlagen zu einer Erhöhung der Ölförderung. Das Angebotswachstum auf den Ölmärkten wiederum drückt den Ölpreis nach unten. Umgekehrt ist ein Rückgang der Zahl der aktiven Förderanlagen günstig für den Ölpreis.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Baker Hughes, Vereinigte Staaten, Anzahl der Ölbohranlagen (Baker Hughes United States Oil Rig Count)".
