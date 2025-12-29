Australia Business Inventories q/q misst eine Veränderung der Gesamtmenge aller in Lagern von Einzelhändlern, Großhändlern und Herstellern gelagerten Waren im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen.

Der Indikator wird auf der Grundlage von Daten berechnet, die vom Australian Bureau of Statistics aus einer Umfrage unter 15.000 Privatunternehmen erhoben wurden. Die Umfrage umfasst Unternehmen aller Branchen gemäß der in Australien und Neuseeland geltenden industriellen Standardklassifikation. Die vollständige Berichtsversion enthält Daten, die nach Branche, Mitarbeiterzahl und Gebiet gegliedert sind. Der Indikator ist saisonbereinigt.

Die Umfrage umfasst nicht Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten (die Daten solcher Unternehmen werden auf Basis von Ein- und Verkäufen ermittelt). Kleinstunternehmen ohne Angestellte sind ausgeschlossen.

Großhandelsbestände werden selten separat interpretiert. Ökonomen betrachten diesen Indikator oft zusammen mit dem Umsatzvolumen. Generell wird das Verhältnis von Umsatz zu Vorräten geschätzt. Diese Schätzung könnte auf ein Produktionswachstum oder -rückgang in naher Zukunft hindeuten. Wenn zum Beispiel die Lagerbestände langsamer wachsen als der Umsatz, dann gibt es einen Mangel an Produkten, und es ist mit einem Produktionswachstum zu rechnen. Umgekehrt deutet die Überbevorratung im Großhandel auf ein Überangebot und eine mögliche kurzfristige Verlangsamung der Produktion hin.

Die Produktion leistet einen wesentlichen Beitrag zum nationalen BIP, weshalb sich ein starker Anstieg oder Rückgang der Großhandelsbestände indirekt auf die Kurse des Australischen Dollars auswirken kann.

