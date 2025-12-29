Der PMI der Dienstleister von Markit (Markit Service PMI) ist ein Indikator für die Veränderung der Geschäftsbedingungen im US-Dienstleistungssektor im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf monatlichen Befragungen von Einkaufsmanagern, die in privaten Unternehmen des US-Dienstleistungssektors tätig sind.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Dienstleistungen des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Im Gegensatz zu dem von ISM veröffentlichten PMI enthält der PMI von Markit nur Informationen von privaten Unternehmen. Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die wichtigsten Parameter ihrer Arbeit charakterisieren:

Geschäftsaktivitäten

Auftragseingänge

Rückstände

Verkaufspreise

Einkaufspreise

Beschäftigung

Kurzfristiger Konjunkturausblick

Die Befragten werden gebeten, eine relative Schätzung abzugeben, aus der hervorgeht, ob sich die obigen Parameter verbessert, verschlechtert oder nicht verändert haben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

Der Dienstleistungssektor PMI ist einer der beliebtesten Indizes, die von US-Volkswirten genau analysiert werden. Er liefert operative Informationen über den gesamten Dienstleistungssektor, der den größten Anteil am nationalen BIP hat. Er wird als Frühindikator für den Dienstleistungssektor und die Inflation interpretiert. Das Wachstum des Service PMI ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den US-Dollar angesehen werden.

