Der Indikator Bruttoanlageinvestitionen m/m zeigt die Veränderungen des Gesamtvolumens der Bruttoanlageinvestitionen Mexikos im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vormonat. Die Kennzahlenberechnung umfasst Vermögenswerte, die länger als ein Jahr im Produktionsprozess genutzt werden und an denen Eigentumsrechte bestehen. Die relevanten Daten sind saisonbereinigt.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Bruttoanlageinvestitionen m/m (Mexico Gross Fixed Investments m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.