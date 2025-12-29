KalenderKategorien

ISM Vereinigte Staaten, Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Institut für Versorgungsmanagement (Institute for Supply Management)
Sektor:
Geschäft
Hoch N/D 49.3
48.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der ISM-Index PMI des verarbeitenden Gewerbes (ISM Manufacturing PMI) spiegelt die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe in den USA im angegebenen Monat wider. Das Institute of Supply Management (ISM) ist eine gemeinnützige Organisation in den USA mit über 40.000 Mitgliedern.

Der Index basiert auf einer Befragung von Vertretern mehrerer hundert Unternehmen aus 18 US-Industrien. Anders als Markit, berücksichtigt ISM nicht nur private Unternehmen, sondern basiert auf der ganzen NAICS Liste (North American Industrial Classification System). Die Befragten beschreiben die folgenden Aspekte ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit:

  • Neuaufträge von Kunden
  • Ausgang (Geschwindigkeit und Pegel)
  • Lieferzeiten der Lieferanten (unabhängig davon, ob die Lieferleistung schneller oder langsamer ist)
  • Bestände der Gesellschaft
  • Bestände der Kunden (eine ungefähre Schätzung der Bestände der Kunden des Unternehmens)
  • Preise, ob das Unternehmen für Produkte und Dienstleistungen mehr oder weniger zahlt.
  • Auftragsbestand (steigend oder fallend)
  • Neue Exportaufträge, d.h. die Anzahl der eingegangenen Aufträge für den weiteren Export
    • .
  • Importe - Menge der importierten Materialien
  • Beschäftigung im Unternehmen

Der Fragebogen enthält relative Schätzungen: ob die Situation besser, schlechter oder unverändert ist. Die Antworten werden unter Berücksichtigung der Gewichte der befragten Unternehmen geschätzt.

Die Werte sind saisonbereinigt. Der daraus resultierende PMI des verarbeitenden Gewerbes besteht aus fünf diffusen Indizes mit unterschiedlichen Gewichten (Auftragseingänge, Produktion, Beschäftigung, Versorgung und Vorräte).

Werte über 50 deuten auf eine Verbesserung der Branchensituation hin. Der Index unter 50 ist ein Hinweis auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Produktionsbedingungen. Je weiter der Wert von der Marke 50 abweicht, desto größer ist die Veränderungsrate der Situation.

Der PMI des verarbeitenden Gewerbes ist einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit. Obwohl das verarbeitende Gewerbe kein sehr wichtiger Bestandteil des nationalen BIP ist, ist es immer noch ein Frühindikator für eine bevorstehende Rezession oder ein Wachstum. Einkaufsmanager gehören zu den ersten, die wissen, wann sich die Marktbedingungen ändern, da sie kurzfristig arbeiten und einen Trend zu veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einschätzen können. Der Index wird früher als das BIP und die Berichte des Amtes für Arbeitsstatistik (Bureau of Labor Statistics) veröffentlicht, daher ist er ein Frühindikator.

Das PMI-Wachstum im verarbeitenden Gewerbe wird in der Regel als positiv für den US-Dollar eingeschätzt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
49.3
48.7
Okt 2025
48.7
50.0
49.1
Sep 2025
49.1
48.7
Aug 2025
48.7
46.8
48.0
Jul 2025
48.0
48.9
49.0
Jun 2025
49.0
47.3
48.5
Mai 2025
48.5
47.0
48.7
Apr 2025
48.7
48.4
49.0
Mär 2025
49.0
51.1
50.3
Feb 2025
50.3
48.9
50.9
Jan 2025
50.9
48.2
49.2
Dez 2024
49.3
48.1
48.4
Nov 2024
48.4
46.9
46.5
Okt 2024
46.5
48.0
47.2
Sep 2024
47.2
48.6
47.2
Aug 2024
47.2
48.6
46.8
Jul 2024
46.8
49.4
48.5
Jun 2024
48.5
49.2
48.7
Mai 2024
48.7
49.2
49.2
Apr 2024
49.2
48.5
50.3
Mär 2024
50.3
47.7
47.8
Feb 2024
47.8
48.0
49.1
Jan 2024
49.1
47.4
47.1
Dez 2023
47.4
46.6
46.7
Nov 2023
46.7
47.8
46.7
Okt 2023
46.7
48.3
49.0
Sep 2023
49.0
47.0
47.6
Aug 2023
47.6
46.2
46.4
Jul 2023
46.4
46.4
46.0
Jun 2023
46.0
47.0
46.9
Mai 2023
46.9
46.7
47.1
Apr 2023
47.1
47.0
46.3
Mär 2023
46.3
47.5
47.7
Feb 2023
47.7
47.9
47.4
Jan 2023
47.4
48.7
48.4
Dez 2022
48.4
49.6
49.0
Nov 2022
49.0
50.5
50.2
Okt 2022
50.2
51.8
50.9
Sep 2022
50.9
52.8
52.8
Aug 2022
52.8
52.9
52.8
Jul 2022
52.8
54.6
53.0
Jun 2022
53.0
55.8
56.1
Mai 2022
56.1
56.3
55.4
Apr 2022
55.4
57.9
57.1
Mär 2022
57.1
58.2
58.6
Feb 2022
58.6
58.2
57.6
Jan 2022
57.6
60.0
58.8
Dez 2021
58.7
61.0
61.1
Nov 2021
61.1
61.0
60.8
Okt 2021
60.8
60.6
61.1
12345
