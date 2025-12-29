Der ISM-Index PMI des verarbeitenden Gewerbes (ISM Manufacturing PMI) spiegelt die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe in den USA im angegebenen Monat wider. Das Institute of Supply Management (ISM) ist eine gemeinnützige Organisation in den USA mit über 40.000 Mitgliedern.

Der Index basiert auf einer Befragung von Vertretern mehrerer hundert Unternehmen aus 18 US-Industrien. Anders als Markit, berücksichtigt ISM nicht nur private Unternehmen, sondern basiert auf der ganzen NAICS Liste (North American Industrial Classification System). Die Befragten beschreiben die folgenden Aspekte ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit:

Neuaufträge von Kunden

Ausgang (Geschwindigkeit und Pegel)

Lieferzeiten der Lieferanten (unabhängig davon, ob die Lieferleistung schneller oder langsamer ist)

Bestände der Gesellschaft

Bestände der Kunden (eine ungefähre Schätzung der Bestände der Kunden des Unternehmens)

Preise, ob das Unternehmen für Produkte und Dienstleistungen mehr oder weniger zahlt.

Auftragsbestand (steigend oder fallend)

Neue Exportaufträge, d.h. die Anzahl der eingegangenen Aufträge für den weiteren Export

. Importe - Menge der importierten Materialien

Beschäftigung im Unternehmen

Der Fragebogen enthält relative Schätzungen: ob die Situation besser, schlechter oder unverändert ist. Die Antworten werden unter Berücksichtigung der Gewichte der befragten Unternehmen geschätzt.

Die Werte sind saisonbereinigt. Der daraus resultierende PMI des verarbeitenden Gewerbes besteht aus fünf diffusen Indizes mit unterschiedlichen Gewichten (Auftragseingänge, Produktion, Beschäftigung, Versorgung und Vorräte).

Werte über 50 deuten auf eine Verbesserung der Branchensituation hin. Der Index unter 50 ist ein Hinweis auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Produktionsbedingungen. Je weiter der Wert von der Marke 50 abweicht, desto größer ist die Veränderungsrate der Situation.

Der PMI des verarbeitenden Gewerbes ist einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit. Obwohl das verarbeitende Gewerbe kein sehr wichtiger Bestandteil des nationalen BIP ist, ist es immer noch ein Frühindikator für eine bevorstehende Rezession oder ein Wachstum. Einkaufsmanager gehören zu den ersten, die wissen, wann sich die Marktbedingungen ändern, da sie kurzfristig arbeiten und einen Trend zu veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einschätzen können. Der Index wird früher als das BIP und die Berichte des Amtes für Arbeitsstatistik (Bureau of Labor Statistics) veröffentlicht, daher ist er ein Frühindikator.

Das PMI-Wachstum im verarbeitenden Gewerbe wird in der Regel als positiv für den US-Dollar eingeschätzt.

Grafik der letzten Werte: