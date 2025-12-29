Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (United States Initial Jobless Claims)
|Hoch
|214 K
|227 K
|
224 K
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|227 K
|
214 K
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigen die Anzahl der Personen, die in der vergangenen Woche zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragt haben. Mit anderen Worten, der Indikator gibt an, wie viele Menschen in dem betreffenden Zeitraum ihren Arbeitsplatz verloren haben.
Der Indikator wird verwendet, um den Zustand des Arbeitsmarktes und die allgemeine Gesundheit der US-Wirtschaft zu beurteilen. Da der wöchentliche Datenfluss eine hohe Volatilität aufweist, werden stattdessen häufig vierwöchige Durchschnittswerte analysiert. Hohe Volatilität kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. So kann es z.B. durch eine reduzierte Wochenarbeitszeit (während der Ferien oder des Urlaubs) zu weniger Reklamationen kommen.
Das systematische Wachstum des Indikators deutet auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit hin. Die anfänglichen Arbeitslosenzahlen steigen in der Regel, bevor die Wirtschaft in die Rezession gleitet. Umgekehrt könnten sie zurückgehen, bevor sich die Wirtschaft erholt. Er gilt daher als starker Frühindikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.
Darüber hinaus berücksichtigt die Fed bei ihrem Zinsentscheid die Lage auf dem Arbeitsmarkt. So kann sich das mehrwöchige Wachstum der Arbeitslosenzahlen negativ auf die US-Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (United States Initial Jobless Claims)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
