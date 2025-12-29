Die Änderung der Destillatbrennstoffproduktion der Energy Information Administration (EIA) zeigt die Intensität der US-Raffination in der vergangenen Woche. Raffinierte Kraftstoffe und Öle sind Teile der Fraktion aus der Produktion der konventionellen Rohölbehandlung. Sie umfasst mehrere Typen von Dieselkraftstoffen und Heizölen. Dieselkraftstoff wird für Autos, Lokomotiven und Landmaschinen verwendet. Heizöl wird zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung verwendet.

Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Eine Veränderung in der Destillatbrennstoffproduktion kennzeichnet die Intensität der US-Nachfrage nach Ölprodukten. Die saisonalen Schwankungen des Indikators sind hoch: Der sommerliche Einsatz von Destillaten als Transportkraftstoff für Landmaschinen erhöht den Indikator. Allerdings haben die Messwerte einen schwachen Einfluss auf den Ölpreis. Ökonomen analysieren sie nur in Verbindung mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung.

Grafik der letzten Werte: