Wirtschaftskalender
S&P Global Brazil Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Niedrig
|50.1
|47.0
|
47.7
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|49.1
|
50.1
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
IHS Markit Ltd. ist ein globaler Anbieter relevanter Informationen, Analysen und Lösungen für Schlüsselindustrien und -märkte, die die Wirtschaft auf der ganzen Welt stimulieren. Ziel ist es, Finanz- und Geschäftsinformationen, Analysen und Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, die ihre Dienstleistungen und Regierungen beauftragen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Lösungen bereitzustellen, die zu fundierten und zuverlässigen Entscheidungen führen.
IHS Markit veröffentlicht einen weltweiten Konjunkturindex namens Purchasing Managers Index (Einkaufsmanagerindex, PMI®). Der PMI ist ein gewichteter Durchschnitt, der auf der Grundlage der statistischen Daten von Auftragseingängen, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten der Lieferanten und Vorräten berechnet wird.
IHS Markit ist derzeit einer der glaubwürdigsten Indizes weltweit, der von Zentralbanken, Finanzmärkten und Geschäftsentscheidern als Benchmark verwendet wird, vor allem aufgrund ihrer monatlichen Indikatoren für aktualisierte wirtschaftliche Trends, die genau und im Allgemeinen einzigartig sind.
Die monatliche Umfrage des IHS Markit Brazil PMI - Services Sector basiert auf Informationen aus den Fragebogenantworten an Einkaufsleiter in rund 400 Unternehmen des Dienstleistungssektors. Die Forschung wird nach Sektoren und nach der Anzahl der Beschäftigten in den Unternehmen konsolidiert, basierend auf ihren Beiträgen zum BIP.
Die gesammelten Antworten werden mit dem Vormonat verglichen und die Ergebnisse reichen von 0 bis 100. Dieser Index spiegelt die Bedingungen des Dienstleistungssektors wider; ein Wert über 50 zeigt Wachstum an und kann sich positiv auf den Preis des brasilianischen Real auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Brazil Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites