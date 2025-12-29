IHS Markit Ltd. ist ein globaler Anbieter relevanter Informationen, Analysen und Lösungen für Schlüsselindustrien und -märkte, die die Wirtschaft auf der ganzen Welt stimulieren. Ziel ist es, Finanz- und Geschäftsinformationen, Analysen und Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, die ihre Dienstleistungen und Regierungen beauftragen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Lösungen bereitzustellen, die zu fundierten und zuverlässigen Entscheidungen führen.

IHS Markit veröffentlicht einen weltweiten Konjunkturindex namens Purchasing Managers Index (Einkaufsmanagerindex, PMI®). Der PMI ist ein gewichteter Durchschnitt, der auf der Grundlage der statistischen Daten von Auftragseingängen, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten der Lieferanten und Vorräten berechnet wird.

IHS Markit ist derzeit einer der glaubwürdigsten Indizes weltweit, der von Zentralbanken, Finanzmärkten und Geschäftsentscheidern als Benchmark verwendet wird, vor allem aufgrund ihrer monatlichen Indikatoren für aktualisierte wirtschaftliche Trends, die genau und im Allgemeinen einzigartig sind.

Die monatliche Umfrage des IHS Markit Brazil PMI - Services Sector basiert auf Informationen aus den Fragebogenantworten an Einkaufsleiter in rund 400 Unternehmen des Dienstleistungssektors. Die Forschung wird nach Sektoren und nach der Anzahl der Beschäftigten in den Unternehmen konsolidiert, basierend auf ihren Beiträgen zum BIP.

Die gesammelten Antworten werden mit dem Vormonat verglichen und die Ergebnisse reichen von 0 bis 100. Dieser Index spiegelt die Bedingungen des Dienstleistungssektors wider; ein Wert über 50 zeigt Wachstum an und kann sich positiv auf den Preis des brasilianischen Real auswirken.

Grafik der letzten Werte: