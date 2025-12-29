Der Kern-Verbraucherpreisindex (Kern-VPI) spiegelt saisonbereinigte Preisänderungen für einen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen ohne Nahrungsmittel, Alkohol, Tabak und Strom wider. Der VPI wird für jeden Staat der Eurozone separat berechnet. Anschließend werden die gewonnenen Daten nach der genehmigten Methodik zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zusammengestellt.

Der VPI spiegelt Preisänderungen aus Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider. Die Indexberechnung umfasst die Bereiche Bekleidung, Wohnen, Haushaltsdienstleistungen, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und Kultur, Bildung, Hotels und Restaurants sowie "Sonstiges".

Nahrungsmittel, Alkohol, Tabak und Energie werden aufgrund ihrer hohen Volatilität nicht in die Berechnung des Kern-CPI einbezogen. Der Kernindex ignoriert Güter und Dienstleistungen, die nicht zu den Endverbraucherausgaben der privaten Haushalte gehören, sowie einige Kategorien von Ausgaben, die nicht in das einheitliche System einbezogen werden können, wie Glücksspiele, kalkulatorische Mieten, Lebensversicherungen, staatliche Krankenversicherungen, Finanzvermittlungsdienste indirekt gemessen usw.

Der Verbraucherpreisindex sowie die Inflation im Euroraum sind ein Maß für die Preisstabilität, mit dem der EZB-Rat die Wirksamkeit der Geldpolitik bewertet. Der Einfluss des Index auf die Euro-Notierungen ist in der Regel nicht signifikant, da der VPI auf dem von der EZB angestrebten Inflationsniveau gehalten wird.

