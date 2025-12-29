KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Europäischen Union, Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Eurostat
Sektor:
Preise
Mittel 122.67
122.67
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
122.67
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Kern-Verbraucherpreisindex (Kern-VPI) spiegelt saisonbereinigte Preisänderungen für einen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen ohne Nahrungsmittel, Alkohol, Tabak und Strom wider. Der VPI wird für jeden Staat der Eurozone separat berechnet. Anschließend werden die gewonnenen Daten nach der genehmigten Methodik zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zusammengestellt.

Der VPI spiegelt Preisänderungen aus Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider. Die Indexberechnung umfasst die Bereiche Bekleidung, Wohnen, Haushaltsdienstleistungen, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und Kultur, Bildung, Hotels und Restaurants sowie "Sonstiges".

Nahrungsmittel, Alkohol, Tabak und Energie werden aufgrund ihrer hohen Volatilität nicht in die Berechnung des Kern-CPI einbezogen. Der Kernindex ignoriert Güter und Dienstleistungen, die nicht zu den Endverbraucherausgaben der privaten Haushalte gehören, sowie einige Kategorien von Ausgaben, die nicht in das einheitliche System einbezogen werden können, wie Glücksspiele, kalkulatorische Mieten, Lebensversicherungen, staatliche Krankenversicherungen, Finanzvermittlungsdienste indirekt gemessen usw.

Der Verbraucherpreisindex sowie die Inflation im Euroraum sind ein Maß für die Preisstabilität, mit dem der EZB-Rat die Wirksamkeit der Geldpolitik bewertet. Der Einfluss des Index auf die Euro-Notierungen ist in der Regel nicht signifikant, da der VPI auf dem von der EZB angestrebten Inflationsniveau gehalten wird.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäischen Union, Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
122.67
122.67
Nov 2025 vorl.
122.67
123.33
Okt 2025
123.33
123.32
Okt 2025 vorl.
123.32
123.00
Sep 2025
123.00
122.99
Sep 2025 vorl.
122.99
122.82
Aug 2025
122.82
122.82
Aug 2025 vorl.
122.82
122.46
Jul 2025
122.46
122.44
Jul 2025 vorl.
122.44
122.66
Jun 2025
122.66
122.63
Jun 2025 vorl.
122.63
122.19
Mai 2025
122.19
122.21
Mai 2025 vorl.
122.21
122.22
Apr 2025
122.22
122.19
Apr 2025 vorl.
122.19
120.99
Mär 2025
120.99
120.97
Mär 2025 vorl.
120.97
119.83
Feb 2025
119.83
119.87
Feb 2025 vorl.
119.87
119.18
Jan 2025
119.18
119.17
Jan 2025 vorl.
119.17
120.32
Dez 2024
120.32
120.32
Dez 2024 vorl.
120.32
119.78
Nov 2024
119.78
119.80
Nov 2024 vorl.
119.80
120.47
Okt 2024
120.47
120.45
Okt 2024 vorl.
120.45
120.17
Sep 2024
120.17
120.19
Sep 2024 vorl.
120.19
120.09
Aug 2024
120.09
120.10
Aug 2024 vorl.
120.10
119.70
Jul 2024
119.70
119.71
Jul 2024 vorl.
119.71
119.89
Jun 2024
119.89
119.88
Jun 2024 vorl.
119.88
119.47
Mai 2024
119.47
119.47
Mai 2024 vorl.
119.47
118.95
Apr 2024
118.95
118.96
Apr 2024 vorl.
118.96
118.12
Mär 2024
118.12
118.12
Mär 2024 vorl.
118.12
116.83
Feb 2024
116.83
116.83
Feb 2024 vorl.
116.83
116.05
Jan 2024
116.05
116.06
Jan 2024 vorl.
116.06
117.14
Dez 2023
117.14
117.13
Dez 2023 vorl.
117.13
116.61
Nov 2023
116.61
116.62
Nov 2023 vorl.
116.62
117.31
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen