ANFAVEA Brasilien, Autoproduktion m/m (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Nationale Vereinigung der Hersteller von Kraftfahrzeugen (ANFAVEA) (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA))
Sektor:
Geschäft
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Verschiedene Wirtschaftssektoren erzeugen immer wieder neue Sektoren, die die Wirtschaft erweitern, sodass alle Sektoren praktisch voneinander abhängig werden, und so wird der Markt immer komplexer und schafft neue Bedürfnisse.

Die Kraftfahrzeugindustrie ist ein Beispiel dafür, wie wahr diese Behauptung ist, die die Industrien von Kraftfahrzeugen (Pkw, Leichtwerbung, Lkw und Busse), selbstfahrenden Land- und Straßenmaschinen (Rad- und Raupentraktoren, Erntemaschinen und Baggerlader) umfasst. Im Gegenzug brauchen sie mehrere andere Sektoren, um neue Industrien zu schaffen, zum Beispiel: den Bedarf an Teilen und Autoteilen, der einen riesigen Industrie- und Dienstleistungsmarkt erzeugt, der von der Produktion über die Vermarktung bis hin zur Wartung der Flotte in Brasilien reicht.

Die zunehmende Entwicklung der Kraftfahrzeugindustrie erzeugt starke Reflexe in der Mobilität des Einzelnen und des Güterverkehrs, beim Aufbau der Infrastruktur in Brasilien sowie bei der landwirtschaftlichen Mechanisierung, die die landwirtschaftliche Produktion erhöht.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Wirtschaftsindizes in diesem Sektor zu verfolgen, die das Wachstum Brasiliens fördern, neue Arbeitsplätze schaffen und das Einkommen der Bevölkerung steigern.

Die statistischen Daten der monatlichen Fahrzeugproduktion werden offengelegt und der Öffentlichkeit auf der offiziellen Website des National Association of Manufacturers of Automotive Vehicles (ANFAVEA) zur Verfügung gestellt, einem Verband, der die größten brasilianischen Hersteller von Automobilen, selbstfahrenden Land- und Straßenfahrzeugen mit Industrie- und Produktionsanlagen vereint.

Ein über den Erwartungen liegender Wert dieses Index kann als positiv/hoch für die brasilianische Wirtschaft und damit für die brasilianische Währung BRL angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ANFAVEA Brasilien, Autoproduktion m/m (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
Okt 2025
N/D
4.2%
-1.5%
Sep 2025
-1.5%
3.0%
Aug 2025
3.0%
12.3%
15.7%
Jul 2025
15.7%
-9.7%
-6.5%
Jun 2025
-6.5%
13.9%
-5.9%
Mai 2025
-5.9%
0.9%
20.1%
Apr 2025
20.1%
-1.2%
-12.6%
Mär 2025
-12.6%
0.4%
23.8%
Feb 2025
23.8%
-5.9%
-7.7%
Jan 2025
-7.7%
-10.0%
-19.5%
Dez 2024
-19.5%
0.5%
-5.2%
Nov 2024
-5.2%
-5.6%
8.3%
Okt 2024
8.3%
12.0%
-11.4%
Sep 2024
-11.4%
-0.2%
5.2%
Aug 2024
5.2%
6.8%
16.9%
Jul 2024
16.9%
-7.1%
26.6%
Jun 2024
26.6%
-0.3%
-24.9%
Mai 2024
-24.9%
13.5%
13.5%
Apr 2024
13.5%
-3.0%
3.2%
Mär 2024
3.2%
7.1%
24.3%
Feb 2024
24.3%
-2.7%
-11.1%
Jan 2024
-11.1%
3.4%
-15.3%
Dez 2023
-15.3%
-2.8%
1.5%
Nov 2023
1.5%
-6.2%
-4.4%
Okt 2023
-4.4%
8.0%
-8.0%
Sep 2023
-8.0%
10.4%
24.0%
Aug 2023
24.0%
-0.2%
-3.3%
Jul 2023
-3.3%
-0.2%
-17.0%
Jun 2023
-17.0%
-0.3%
27.4%
Mai 2023
27.4%
-0.2%
-19.4%
Apr 2023
-19.4%
-0.2%
37.3%
Mär 2023
37.3%
-0.1%
5.6%
Feb 2023
5.6%
0.1%
-20.3%
Jan 2023
-20.3%
0.3%
-11.3%
Dez 2022
-11.3%
0.6%
4.7%
Nov 2022
4.7%
1.1%
-0.8%
Okt 2022
-0.8%
1.8%
-12.7%
Sep 2022
-12.7%
2.7%
8.7%
Aug 2022
8.7%
3.8%
7.5%
Jul 2022
7.5%
4.9%
-1.1%
Jun 2022
-1.1%
5.9%
10.7%
Mai 2022
10.7%
6.5%
0.4%
Apr 2022
0.4%
6.4%
11.4%
Mär 2022
11.4%
5.2%
14.1%
Feb 2022
14.1%
2.7%
-31.1%
Jan 2022
-31.1%
-1.0%
2.5%
Dez 2021
2.5%
-6.2%
15.1%
Nov 2021
15.1%
-14.4%
2.6%
Okt 2021
2.6%
-24.1%
5.6%
123
