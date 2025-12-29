Die jahresbezogene Umfrage in der Industrie - Physische Produktion wird monatlich vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) über das IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) als Teil der monatlichen Übersicht der Industrie - Physische Produktion (PIM-PF) veröffentlicht, mit dem Ziel, die brasilianischen Daten der industriellen Produktion zu analysieren.

Die in der PIM-PF enthaltene jahresbezogene Industrieumfrage dient dazu, die Entwicklung der Branche im Allgemeinen, der mineralgewinnenden Industrie und der Verarbeitungsindustrie auf nationaler, regionaler und staatlicher Ebene zu überprüfen.

Mehrere Statistiken werden innerhalb eines bestimmten Referenzzeitraums freigegeben:

Monatlicher fester Basisindex ohne Saisonbereinigung (Basis: Durchschnitt 2012 = 100)

Monatlicher fester Basisindex mit Saisonbereinigung (Basis: Durchschnitt 2012 = 100)

Monatlicher Index (Basis: gleicher Monat des Vorjahres = 100)

Kumulativer Index (Basis: gleicher Vorjahreszeitraum = 100)

12-monatiger kumulierter Index (Basis: letzte 12 Vormonate = 100)

Prozentuale Veränderung Monat/Vormonat mit Saisonbereinigung (Basis: Vormonat) (%)

Monatliche prozentuale Veränderung (Basis: gleicher Monat des Vorjahres) (%)

Prozentuale Veränderung im Jahr kumuliert (Basis: Vorjahreszeitraum) (%)

Prozentuale Veränderung in den letzten 12 Monaten (Basis: letzte 12 Vormonate) (%)

Die Analyse dieses Index bezieht sich auf die allgemeinen Branchenergebnisse, einschließlich der Rohstoff- und Fertigungsindustrie, die in den folgenden Statistiken im SIDRA-System visualisiert werden: Monatliche prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres (jährliche Veränderung).

Das Wachstum der Industrieproduktion kann sich positiv auf die brasilianischen Real-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: