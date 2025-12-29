KalenderKategorien

Brasilien, Industrieproduktion y/y (Brazil Industrial Production y/y)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Institut für Geografie und Statistik (IBGE) von Brasilien (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Sektor:
Geschäft
Mittel -0.5% 0.0%
2.0%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-0.5%
-0.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die jahresbezogene Umfrage in der Industrie - Physische Produktion wird monatlich vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) über das IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) als Teil der monatlichen Übersicht der Industrie - Physische Produktion (PIM-PF) veröffentlicht, mit dem Ziel, die brasilianischen Daten der industriellen Produktion zu analysieren.

Die in der PIM-PF enthaltene jahresbezogene Industrieumfrage dient dazu, die Entwicklung der Branche im Allgemeinen, der mineralgewinnenden Industrie und der Verarbeitungsindustrie auf nationaler, regionaler und staatlicher Ebene zu überprüfen.

Mehrere Statistiken werden innerhalb eines bestimmten Referenzzeitraums freigegeben:

  • Monatlicher fester Basisindex ohne Saisonbereinigung (Basis: Durchschnitt 2012 = 100)
  • Monatlicher fester Basisindex mit Saisonbereinigung (Basis: Durchschnitt 2012 = 100)
  • Monatlicher Index (Basis: gleicher Monat des Vorjahres = 100)
  • Kumulativer Index (Basis: gleicher Vorjahreszeitraum = 100)
  • 12-monatiger kumulierter Index (Basis: letzte 12 Vormonate = 100)
  • Prozentuale Veränderung Monat/Vormonat mit Saisonbereinigung (Basis: Vormonat) (%)
  • Monatliche prozentuale Veränderung (Basis: gleicher Monat des Vorjahres) (%)
  • Prozentuale Veränderung im Jahr kumuliert (Basis: Vorjahreszeitraum) (%)
  • Prozentuale Veränderung in den letzten 12 Monaten (Basis: letzte 12 Vormonate) (%)

Die Analyse dieses Index bezieht sich auf die allgemeinen Branchenergebnisse, einschließlich der Rohstoff- und Fertigungsindustrie, die in den folgenden Statistiken im SIDRA-System visualisiert werden: Monatliche prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres (jährliche Veränderung).

Das Wachstum der Industrieproduktion kann sich positiv auf die brasilianischen Real-Kurse auswirken.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
-0.5%
0.0%
2.0%
Sep 2025
2.0%
-2.0%
-0.7%
Aug 2025
-0.7%
0.6%
0.2%
Jul 2025
0.2%
1.3%
-1.3%
Jun 2025
-1.3%
1.7%
3.3%
Mai 2025
3.3%
1.5%
-0.5%
Apr 2025
-0.3%
1.8%
3.1%
Mär 2025
3.1%
2.4%
1.3%
Feb 2025
1.5%
1.8%
1.3%
Jan 2025
1.4%
1.8%
1.4%
Dez 2024
1.6%
2.2%
1.7%
Nov 2024
1.7%
2.3%
5.8%
Okt 2024
5.8%
2.3%
3.4%
Sep 2024
3.4%
2.1%
2.3%
Aug 2024
2.2%
2.2%
6.1%
Jul 2024
6.1%
2.0%
3.2%
Jun 2024
3.2%
1.3%
-1.1%
Mai 2024
-1.0%
1.4%
8.4%
Apr 2024
8.4%
0.3%
-2.8%
Mär 2024
-2.8%
2.7%
5.4%
Feb 2024
5.0%
1.5%
3.7%
Jan 2024
3.6%
0.0%
1.0%
Dez 2023
1.0%
-0.1%
1.3%
Nov 2023
1.3%
0.9%
1.1%
Okt 2023
1.2%
0.5%
0.6%
Sep 2023
0.6%
-0.3%
0.5%
Aug 2023
0.5%
-0.4%
-1.1%
Jul 2023
-1.1%
1.1%
0.3%
Jun 2023
0.3%
-0.4%
1.9%
Mai 2023
1.9%
-0.9%
-2.7%
Apr 2023
-2.7%
-0.7%
0.9%
Mär 2023
0.9%
-1.0%
-2.4%
Feb 2023
-2.4%
-0.5%
0.3%
Jan 2023
0.3%
-0.2%
-0.4%
Dez 2022
-1.3%
1.3%
0.9%
Nov 2022
0.9%
1.0%
1.7%
Okt 2022
1.7%
1.6%
0.4%
Sep 2022
0.4%
1.1%
2.8%
Aug 2022
2.8%
-0.5%
-0.4%
Jul 2022
-0.5%
0.0%
-0.5%
Jun 2022
-0.5%
0.0%
0.5%
Mai 2022
0.5%
-1.3%
-0.5%
Apr 2022
-0.5%
-3.2%
-1.9%
Mär 2022
-2.1%
-5.7%
-4.2%
Feb 2022
-4.3%
-6.1%
-7.2%
Jan 2022
-7.2%
-4.7%
-5.0%
Dez 2021
-5.0%
-6.1%
-4.4%
Nov 2021
-4.4%
-5.9%
-7.8%
Okt 2021
-7.8%
-2.3%
-3.9%
Sep 2021
-3.9%
1.9%
-0.7%
