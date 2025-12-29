Der südafrikanische Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) ist ein von IHS Markit berechneter Indikator für die Geschäftsbedingungen, der auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern von etwa 400 Unternehmen des privaten Sektors basiert.

Einkaufsmanager können manchmal Veränderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens verfolgen, da Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen, so dass diejenigen, die als erste die Änderungen bemerken, die Verantwortung für den Einkauf tragen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen aus allen Sektoren, einschließlich Landwirtschaft, Bergbau, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Dienstleistungen, Groß- und Einzelhandel, abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf der Grundlage dieser Antworten werden einzelne Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität. Die Antworten werden in der zweiten Hälfte jedes Monats erhoben.

Der endgültige Index wird berechnet, indem die Hälfte des Prozentsatzes der "unveränderten" Antworten zu dem Prozentsatz der Antworten addiert wird, die das aktuelle Niveau als "höher" bewerten. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Sie liefert operative Informationen über die Geschäftstätigkeit im gesamten privaten Sektor Südafrikas. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Ein Steigen des PMI deutet auf günstige Marktbedingungen hin und kann als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden.

