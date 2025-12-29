Die Arbeitslosenquote wird vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht und wird durch die National Household Sample Survey (PNAD) ermittelt.

Die National Household Sample Survey (PNAD) wird monatlich durchgeführt, basierend auf der Beobachtung der erwerbstätigen Bevölkerung, die eine Haushaltseinheit als Stichprobe hat. Es ist jedoch nicht möglich, diese Umfrage absolut für die gesamte Bevölkerung durchzuführen. PNAD folgt hauptsächlich den vierteljährlichen Wellen, mit dem Ziel, kurz-, mittel- und langfristig die Beschäftigungslage und andere nützliche Daten für die Untersuchung der sozioökonomischen Entwicklung Brasiliens zu erfassen. Um seine Ziele zu erreichen, wird die Sammlung von Informationen durch vierteljährliche Indikatoren realisiert und veröffentlicht, die die Beschäftigungssituation beschreiben, sowie jährliche Indikatoren für zusätzliche kontinuierliche Fakten (wie Arbeitsplätze und andere Formen der Arbeit, Betreuung von Menschen und Aufgaben, Kommunikationstechnologie und andere).

Diese Forschung wurde im Oktober 2011 als Experiment gestartet und ab Januar 2012 im gesamten brasilianischen Gebiet offiziell eingeführt. Die Arbeitslosenquote ist ein Aspekt unter mehreren anderen, der vom Continuous PNAD berücksichtigt wird.

Die Arbeitslosenquote ist umgekehrt proportional zum BIP-Wachstum und reagiert tendenziell mit einer gewissen Verzögerung des Konjunkturzyklus. Wenn beispielsweise die Wirtschaft eine Phase des BIP-Wachstums durchläuft, reagiert die Arbeitslosenquote (Arbeitslosigkeit) nicht sofort auf dieses Wachstum, sondern braucht einige Zeit, um reduziert zu werden. Denn der Markt reagiert zunächst mit einer Produktionssteigerung, indem er die Arbeitszeiten der Mitarbeiter erhöht; wenn diese Lösung nicht ausreicht, beginnt die Phase der Einstellung neuer Mitarbeiter mit dem Ziel der Produktionssteigerung, und die Arbeitslosenquote beginnt schließlich zu sinken.

Die Continuous National Household Sample Survey (Continuous PNAD) wird im IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) veröffentlicht. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit spiegelt das Wirtschaftswachstum wider und kann sich positiv auf den brasilianischen Real (BRL) auswirken.

Grafik der letzten Werte: