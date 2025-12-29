KalenderKategorien

Brasiliens Arbeitslosenrate, 3 Monate (Brazil Unemployment Rate 3-months)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Institut für Geografie und Statistik (IBGE) von Brasilien (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Sektor:
Arbeit
Mittel 5.4% 5.7%
5.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
5.3%
5.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Arbeitslosenquote wird vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht und wird durch die National Household Sample Survey (PNAD) ermittelt.

Die National Household Sample Survey (PNAD) wird monatlich durchgeführt, basierend auf der Beobachtung der erwerbstätigen Bevölkerung, die eine Haushaltseinheit als Stichprobe hat. Es ist jedoch nicht möglich, diese Umfrage absolut für die gesamte Bevölkerung durchzuführen. PNAD folgt hauptsächlich den vierteljährlichen Wellen, mit dem Ziel, kurz-, mittel- und langfristig die Beschäftigungslage und andere nützliche Daten für die Untersuchung der sozioökonomischen Entwicklung Brasiliens zu erfassen. Um seine Ziele zu erreichen, wird die Sammlung von Informationen durch vierteljährliche Indikatoren realisiert und veröffentlicht, die die Beschäftigungssituation beschreiben, sowie jährliche Indikatoren für zusätzliche kontinuierliche Fakten (wie Arbeitsplätze und andere Formen der Arbeit, Betreuung von Menschen und Aufgaben, Kommunikationstechnologie und andere).

Diese Forschung wurde im Oktober 2011 als Experiment gestartet und ab Januar 2012 im gesamten brasilianischen Gebiet offiziell eingeführt. Die Arbeitslosenquote ist ein Aspekt unter mehreren anderen, der vom Continuous PNAD berücksichtigt wird.

Die Arbeitslosenquote ist umgekehrt proportional zum BIP-Wachstum und reagiert tendenziell mit einer gewissen Verzögerung des Konjunkturzyklus. Wenn beispielsweise die Wirtschaft eine Phase des BIP-Wachstums durchläuft, reagiert die Arbeitslosenquote (Arbeitslosigkeit) nicht sofort auf dieses Wachstum, sondern braucht einige Zeit, um reduziert zu werden. Denn der Markt reagiert zunächst mit einer Produktionssteigerung, indem er die Arbeitszeiten der Mitarbeiter erhöht; wenn diese Lösung nicht ausreicht, beginnt die Phase der Einstellung neuer Mitarbeiter mit dem Ziel der Produktionssteigerung, und die Arbeitslosenquote beginnt schließlich zu sinken.

Die Continuous National Household Sample Survey (Continuous PNAD) wird im IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) veröffentlicht. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit spiegelt das Wirtschaftswachstum wider und kann sich positiv auf den brasilianischen Real (BRL) auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Brasiliens Arbeitslosenrate, 3 Monate (Brazil Unemployment Rate 3-months)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
5.4%
5.7%
5.6%
Sep 2025
5.6%
5.6%
5.6%
Aug 2025
5.6%
5.5%
5.6%
Jul 2025
5.6%
5.7%
5.8%
Jun 2025
5.8%
6.0%
6.2%
Mai 2025
6.2%
6.4%
6.6%
Apr 2025
6.6%
6.7%
7.0%
Mär 2025
7.0%
7.0%
6.8%
Feb 2025
6.8%
6.7%
6.5%
Jan 2025
6.5%
6.4%
6.2%
Dez 2024
6.2%
6.0%
6.1%
Nov 2024
6.1%
6.2%
6.2%
Okt 2024
6.2%
6.2%
6.4%
Sep 2024
6.4%
6.4%
6.6%
Aug 2024
6.6%
6.8%
6.8%
Jul 2024
6.8%
7.0%
6.9%
Jun 2024
6.9%
6.8%
7.1%
Mai 2024
7.1%
7.3%
7.5%
Apr 2024
7.5%
7.9%
7.9%
Mär 2024
7.9%
7.8%
7.8%
Feb 2024
7.8%
7.7%
7.6%
Jan 2024
7.6%
7.6%
7.4%
Dez 2023
7.4%
7.6%
7.5%
Nov 2023
7.5%
7.7%
7.6%
Okt 2023
7.6%
7.5%
7.7%
Sep 2023
7.7%
8.0%
7.8%
Aug 2023
7.8%
7.6%
7.9%
Jul 2023
7.9%
8.0%
8.0%
Jun 2023
8.0%
8.2%
8.3%
Mai 2023
8.3%
8.2%
8.5%
Apr 2023
8.5%
8.4%
8.8%
Mär 2023
8.8%
8.8%
8.6%
Feb 2023
8.6%
8.8%
8.4%
Jan 2023
8.4%
7.9%
7.9%
Dez 2022
7.9%
8.1%
8.1%
Nov 2022
8.1%
8.1%
8.3%
Okt 2022
8.3%
8.4%
8.7%
Sep 2022
8.7%
8.8%
8.9%
Aug 2022
8.9%
8.7%
9.1%
Jul 2022
9.1%
9.3%
9.3%
Jun 2022
9.3%
9.4%
9.8%
Mai 2022
9.8%
10.1%
10.5%
Apr 2022
10.5%
11.5%
11.1%
Mär 2022
11.1%
11.5%
11.2%
Feb 2022
11.2%
11.5%
11.2%
Jan 2022
11.2%
11.0%
11.1%
Dez 2021
11.1%
11.2%
11.6%
Nov 2021
11.6%
11.9%
12.1%
Okt 2021
12.1%
12.2%
12.6%
Sep 2021
12.6%
13.1%
13.2%
