Kanada, Markit Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 48.4 50.4
49.6
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
47.8
48.4
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Einkaufsmanagerindex der Hersteller von Markit (PMI) erlaubt die Beurteilung der wirtschaftlichen Bedingungen der kanadischen Industrie eines bestimmten Monats. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Die Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Befragten werden nach fünf Parametern befragt: Produktion, Auftragseingänge, Lieferantenlieferungen, Lagerbestände und Beschäftigung. Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert sind. Der PMI ist ein zusammengesetzter Index, der sich aus 5 verschiedenen Indizes mit folgenden Wichtungen zusammensetzt: Auftragseingänge - 0,3, Produktion - 0,25, Beschäftigung - 0,2. Lieferantenlieferungen - 0,15, Lagerbestände gekaufter Waren - 0,1.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum im verarbeitenden Gewerbe ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den kanadischen Dollar angesehen werden.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
48.4
50.4
49.6
Okt 2025
49.6
48.5
47.7
Sep 2025
47.7
47.8
48.3
Aug 2025
48.3
46.1
46.1
Jul 2025
46.1
46.9
45.6
Jun 2025
45.6
47.0
46.1
Mai 2025
46.1
44.9
45.3
Apr 2025
45.3
46.2
46.3
Mär 2025
46.3
48.1
47.8
Feb 2025
47.8
51.1
51.6
Jan 2025
51.6
51.1
52.2
Dez 2024
52.2
49.8
52.0
Nov 2024
52.0
49.0
51.1
Okt 2024
51.1
48.6
50.4
Sep 2024
50.4
48.7
49.5
Aug 2024
49.5
49.2
47.8
Jul 2024
47.8
49.8
49.3
Jun 2024
49.3
47.9
49.3
Mai 2024
49.3
47.9
49.4
Apr 2024
49.4
47.8
49.8
Mär 2024
49.8
49.4
49.7
Feb 2024
49.7
47.1
48.3
Jan 2024
48.3
46.2
45.4
Dez 2023
45.4
48.1
47.7
Nov 2023
47.7
48.0
48.6
Okt 2023
48.6
47.7
47.5
Sep 2023
47.5
48.3
48.0
Aug 2023
48.0
49.2
49.6
Jul 2023
49.6
48.9
48.8
Jun 2023
48.8
49.6
49.0
Mai 2023
49.0
49.4
50.2
Apr 2023
50.2
50.5
48.6
Mär 2023
48.6
51.7
52.4
Feb 2023
52.4
50.1
51.0
Jan 2023
51.0
49.4
49.2
Dez 2022
49.2
49.2
49.6
Nov 2022
49.6
49.3
48.8
Okt 2022
48.8
49.2
49.8
Sep 2022
49.8
50.6
48.7
Aug 2022
48.7
53.6
52.5
Jul 2022
52.5
55.7
54.6
Jun 2022
54.6
56.6
56.8
Mai 2022
56.8
57.6
56.2
Apr 2022
56.2
57.9
58.9
Mär 2022
58.9
56.5
56.6
Feb 2022
56.6
56.4
56.2
Jan 2022
56.2
56.9
56.5
Dez 2021
56.5
57.5
57.2
Nov 2021
57.2
57.4
57.7
Okt 2021
57.7
57.2
57.0
123
