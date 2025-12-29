Der Einkaufsmanagerindex der Hersteller von Markit (PMI) erlaubt die Beurteilung der wirtschaftlichen Bedingungen der kanadischen Industrie eines bestimmten Monats. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Die Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Befragten werden nach fünf Parametern befragt: Produktion, Auftragseingänge, Lieferantenlieferungen, Lagerbestände und Beschäftigung. Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert sind. Der PMI ist ein zusammengesetzter Index, der sich aus 5 verschiedenen Indizes mit folgenden Wichtungen zusammensetzt: Auftragseingänge - 0,3, Produktion - 0,25, Beschäftigung - 0,2. Lieferantenlieferungen - 0,15, Lagerbestände gekaufter Waren - 0,1.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum im verarbeitenden Gewerbe ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den kanadischen Dollar angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: