Norwegen, Industrieproduktion y/y (Norway Industrial Production y/y)

Land:
Norwegen
NOK, Norwegische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Norwegens (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 5.1% 16.6%
20.7%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.0%
5.1%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Industrieproduktion y/y ist ein Indikator für Veränderungen in der Produktion norwegischer Industrieunternehmen in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahrs.

Der Produktionsindex ist Teil der kurzfristigen Konjunkturstatistik, die berechnet wird, um den Zustand der Wirtschaft des Landes zu überwachen. Darüber hinaus ist er Teil der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Norwegens und trägt somit zur Berechnung des BIP bei.

Der Index wird auf der Grundlage einer monatlichen Befragung von 1.600 Unternehmen berechnet, die vom norwegischen Zentralamt für Statistik durchgeführt wird. Die Erhebung ist obligatorisch. Unternehmen, die keine Daten liefern, können mit einer Geldstrafe belegt werden.

Der Output wird durch zwei Variablen bewertet, die vom Betriebssektor des Unternehmens abhängen. Für einige Branchen, wie Landwirtschaft, Bergbau und andere, wird das physische Produktionsvolumen gemessen. Für andere Industriezweige, wie die Textil-, Druck- und ähnliche Industrien, wird die Produktion in Form von Arbeitsstunden gemessen.

Der Index der Industrieproduktion ist einer der wichtigsten Indikatoren für kurzfristige Wirtschaftsstatistiken des Landes. Analysten verwenden ihn zur Bewertung früher Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Prognose des norwegischen BIP.

Das Produktionswachstum deutet auf eine Expansion der nationalen Wirtschaft hin und wird daher als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Norwegen, Industrieproduktion y/y (Norway Industrial Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
5.1%
16.6%
20.7%
Sep 2025
20.6%
-2.3%
1.7%
Aug 2025
1.7%
-4.2%
-3.4%
Jul 2025
-3.5%
-4.2%
-7.2%
Jun 2025
-7.1%
1.8%
-0.4%
Mai 2025
-0.4%
-1.0%
0.3%
Apr 2025
0.3%
-1.0%
-3.2%
Mär 2025
-3.2%
-5.9%
-0.1%
Feb 2025
0.0%
-10.5%
-6.5%
Jan 2025
-6.5%
-0.3%
0.3%
Dez 2024
0.3%
3.8%
0.5%
Nov 2024
0.5%
4.9%
2.1%
Okt 2024
2.1%
-0.6%
-0.5%
Sep 2024
-0.5%
4.1%
6.0%
Aug 2024
6.0%
7.8%
10.1%
Jul 2024
10.1%
29.6%
14.9%
Jun 2024
14.9%
8.5%
6.0%
Mai 2024
5.9%
-19.0%
3.4%
Apr 2024
3.4%
22.5%
4.6%
Mär 2024
4.6%
-8.7%
2.0%
Feb 2024
1.8%
13.4%
8.3%
Jan 2024
8.3%
-1.2%
7.8%
Dez 2023
-1.0%
-2.6%
-6.2%
Nov 2023
-6.2%
-13.7%
-9.1%
Okt 2023
-17.7%
-24.2%
-20.1%
Sep 2023
-20.1%
-12.8%
-8.7%
Aug 2023
-8.7%
3.8%
-1.5%
Jul 2023
-1.5%
-8.8%
-11.0%
Jun 2023
-11.0%
-12.0%
-11.1%
Mai 2023
-11.1%
-6.6%
-4.9%
Apr 2023
-4.7%
-2.5%
-5.4%
Mär 2023
-5.4%
-0.2%
-6.0%
Feb 2023
-6.0%
-1.2%
-6.6%
Jan 2023
-6.6%
-1.8%
0.0%
Dez 2022
0.0%
5.9%
4.5%
Nov 2022
4.5%
1.1%
3.5%
Okt 2022
3.5%
0.3%
0.9%
Sep 2022
0.9%
5.4%
4.7%
Aug 2022
4.7%
0.7%
1.8%
Jul 2022
1.8%
2.4%
2.3%
Jun 2022
2.3%
4.1%
4.9%
Mai 2022
5.1%
2.3%
3.0%
Apr 2022
3.0%
2.0%
3.0%
Mär 2022
3.0%
-0.7%
1.6%
Feb 2022
1.6%
1.4%
0.2%
Jan 2022
0.2%
3.3%
2.0%
Dez 2021
1.8%
-0.8%
2.3%
Nov 2021
2.3%
5.2%
6.9%
Okt 2021
6.9%
4.2%
7.9%
Sep 2021
7.9%
-2.5%
2.7%
