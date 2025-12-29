Die Industrieproduktion y/y ist ein Indikator für Veränderungen in der Produktion norwegischer Industrieunternehmen in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahrs.

Der Produktionsindex ist Teil der kurzfristigen Konjunkturstatistik, die berechnet wird, um den Zustand der Wirtschaft des Landes zu überwachen. Darüber hinaus ist er Teil der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Norwegens und trägt somit zur Berechnung des BIP bei.

Der Index wird auf der Grundlage einer monatlichen Befragung von 1.600 Unternehmen berechnet, die vom norwegischen Zentralamt für Statistik durchgeführt wird. Die Erhebung ist obligatorisch. Unternehmen, die keine Daten liefern, können mit einer Geldstrafe belegt werden.

Der Output wird durch zwei Variablen bewertet, die vom Betriebssektor des Unternehmens abhängen. Für einige Branchen, wie Landwirtschaft, Bergbau und andere, wird das physische Produktionsvolumen gemessen. Für andere Industriezweige, wie die Textil-, Druck- und ähnliche Industrien, wird die Produktion in Form von Arbeitsstunden gemessen.

Der Index der Industrieproduktion ist einer der wichtigsten Indikatoren für kurzfristige Wirtschaftsstatistiken des Landes. Analysten verwenden ihn zur Bewertung früher Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Prognose des norwegischen BIP.

Das Produktionswachstum deutet auf eine Expansion der nationalen Wirtschaft hin und wird daher als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen.

