Wirtschaftskalender und Wirtschaftsindikatoren Chinas

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 5.0% Nov 2024 5.0% Monatlich
CPI y/y 0.7% Nov 2025 0.2% Monatlich
Handelsbilanz ¥​692.80 B Nov 2024 ¥​679.10 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.27 01:30, CNY, Industriegewinne YTD y/y, Aktuell: 0.1%, Vorherige: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Hersteller PMI, Prognose: 49.3, Vorherige: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Nicht-verarbeitendes Gewerbe PMI, Prognose: 49.9, Vorherige: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex PMI, Vorherige: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Caixin verarbeitendes Gewerbe PMI, Prognose: 50.1, Vorherige: 49.9
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin Dienstleistungen PMI, Prognose: 52.3, Vorherige: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin Composite PMI, Vorherige: 51.2

Wirtschaftsindikatoren

BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP YTD y/y 4.8% 3 Q 2024 5.0% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 4.6% 3 Q 2024 4.7% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 5.0% Nov 2024 5.0% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m -0.1% Nov 2025 0.2% Monatlich
CPI y/y 0.7% Nov 2025 0.2% Monatlich
PPI y/y -2.2% Nov 2025 -2.1% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Ausländische Direktinvestitionen YTD y/y -7.5% Nov 2025 -10.3% Monatlich
Devisenreserven $​3.346 T Nov 2025 $​3.343 T Monatlich
PBC M2 Geldmenge y/y N/D Nov 2025 8.2% Monatlich
PBC Neue Kredite N/D Nov 2025 ¥​-0.020 T Monatlich
PBC Wachstum ausstehender Kredite y/y N/D Nov 2025 6.5% Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte USD y/y 6.7% Nov 2024 12.7% Monatlich
Exporte y/y 5.8% Nov 2024 11.2% Monatlich
Handelsbilanz USD $​97.44 B Nov 2024 $​95.72 B Monatlich
Importe USD y/y -3.9% Nov 2024 -2.3% Monatlich
Importe y/y -4.7% Nov 2024 -3.7% Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Anlageinvestitionen y/y -2.6% Nov 2025 -1.7% Monatlich
Caixin Composite PMI 51.2 Nov 2025 51.8 Monatlich
Caixin Dienstleistungen PMI 52.1 Nov 2025 52.6 Monatlich
Caixin verarbeitendes Gewerbe PMI 49.9 Nov 2025 50.6 Monatlich
Hersteller PMI 49.2 Nov 2025 49.0 Monatlich
Industriegewinne YTD y/y 0.1% Nov 2025 1.9% Monatlich
Industriegewinne y/y 0.8% Jun 2022 -6.5% Monatlich
Industrieproduktion YTD y/y 6.0% Nov 2025 6.1% Monatlich
Industrieproduktion y/y 4.8% Nov 2025 4.9% Monatlich
Nicht-verarbeitendes Gewerbe PMI 49.5 Nov 2025 50.1 Monatlich
zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex PMI 49.7 Nov 2025 50.0 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz y/y 1.3% Nov 2025 2.9% Monatlich
Einzelhandelsumsätze YTD y/y 4.0% Nov 2025 4.3% Monatlich