Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und Wirtschaftsindikatoren Chinas
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|5.0%
|Nov 2024
|5.0%
|Monatlich
|CPI y/y
|0.7%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|¥692.80 B
|Nov 2024
|¥679.10 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.27 01:30, CNY, Industriegewinne YTD y/y, Aktuell: 0.1%, Vorherige: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Hersteller PMI, Prognose: 49.3, Vorherige: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Nicht-verarbeitendes Gewerbe PMI, Prognose: 49.9, Vorherige: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex PMI, Vorherige: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Caixin verarbeitendes Gewerbe PMI, Prognose: 50.1, Vorherige: 49.9
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin Dienstleistungen PMI, Prognose: 52.3, Vorherige: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin Composite PMI, Vorherige: 51.2
Wirtschaftsindikatoren
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP YTD y/y
|4.8%
|3 Q 2024
|5.0%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|4.6%
|3 Q 2024
|4.7%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|5.0%
|Nov 2024
|5.0%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|-0.1%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|CPI y/y
|0.7%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|PPI y/y
|-2.2%
|Nov 2025
|-2.1%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Ausländische Direktinvestitionen YTD y/y
|-7.5%
|Nov 2025
|-10.3%
|Monatlich
|Devisenreserven
|$3.346 T
|Nov 2025
|$3.343 T
|Monatlich
|PBC M2 Geldmenge y/y
|N/D
|Nov 2025
|8.2%
|Monatlich
|PBC Neue Kredite
|N/D
|Nov 2025
|¥-0.020 T
|Monatlich
|PBC Wachstum ausstehender Kredite y/y
|N/D
|Nov 2025
|6.5%
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte USD y/y
|6.7%
|Nov 2024
|12.7%
|Monatlich
|Exporte y/y
|5.8%
|Nov 2024
|11.2%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|¥692.80 B
|Nov 2024
|¥679.10 B
|Monatlich
|Handelsbilanz USD
|$97.44 B
|Nov 2024
|$95.72 B
|Monatlich
|Importe USD y/y
|-3.9%
|Nov 2024
|-2.3%
|Monatlich
|Importe y/y
|-4.7%
|Nov 2024
|-3.7%
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Anlageinvestitionen y/y
|-2.6%
|Nov 2025
|-1.7%
|Monatlich
|Caixin Composite PMI
|51.2
|Nov 2025
|51.8
|Monatlich
|Caixin Dienstleistungen PMI
|52.1
|Nov 2025
|52.6
|Monatlich
|Caixin verarbeitendes Gewerbe PMI
|49.9
|Nov 2025
|50.6
|Monatlich
|Hersteller PMI
|49.2
|Nov 2025
|49.0
|Monatlich
|Industriegewinne YTD y/y
|0.1%
|Nov 2025
|1.9%
|Monatlich
|Industriegewinne y/y
|0.8%
|Jun 2022
|-6.5%
|Monatlich
|Industrieproduktion YTD y/y
|6.0%
|Nov 2025
|6.1%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|4.8%
|Nov 2025
|4.9%
|Monatlich
|Nicht-verarbeitendes Gewerbe PMI
|49.5
|Nov 2025
|50.1
|Monatlich
|zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex PMI
|49.7
|Nov 2025
|50.0
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz y/y
|1.3%
|Nov 2025
|2.9%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsätze YTD y/y
|4.0%
|Nov 2025
|4.3%
|Monatlich