Die Einzelhandelsumsätze m/m spiegeln eine Veränderung der südkoreanischen Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat im Vergleich zum vorherigen Monat wider. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage inflationsbereinigter Daten der Einzelhändler des Landes. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze kann sich positiv auf die Kurse des südkoreanischen Won auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Einzelhandelsumsätze m/m (South Korea Retail Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.