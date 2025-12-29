Der China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) ist ein alternativer Indikator für Chinas Dienstleistungssektor PMI, der von staatlichen Statistikbehörden berechnet wird. Die Berechnung basiert auf einer monatlichen Befragung von Einkaufsmanagern aus 4000 chinesischen Dienstleistungsunternehmen.

Der Fragebogen enthält 10 Fragen zu folgenden Aspekten der Geschäftslage im vergangenen Monat: Produktionsvolumen, Anzahl der neuen Aufträge, Anzahl der Exportaufträge, Anzahl der nicht ausgeführten Aufträge, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, Lieferantenlieferungen, Erwartungen an die Produktion und Geschäftstätigkeit für die nächsten 6 Monate.

Die Befragten werden befragt, um eine relative und nicht eine quantitative Beschreibung dieser Indikatoren zu geben: ob sich jeder von ihnen verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Auf der Grundlage der empfangenen Daten werden zusätzliche diffuse Indizes erstellt. Jeder dieser Indizes wird als Prozentsatz der positiven und die Hälfte der neutralen Antworten berechnet. Nicht produzierendes PMI wird mit Hilfe dieser Subindizes erstellt.

Der PMI ist einer der Schlüsselindikatoren der Volkswirtschaft und insbesondere des Dienstleistungssektors. Einkaufsmanager sind in der Regel die ersten, die Veränderungen der Geschäftsbedingungen aufgrund von Besonderheiten ihrer Arbeit bemerken, daher kann PMI als ein führender Indikator für den Dienstleistungssektor des Landes angesehen werden.

Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des Dienstleistungssektors hin, Werte unter 50 auf einen Rückgang. Das Wachstum der nicht-produzierenden PMI deutet auf die Entwicklung des Dienstleistungssektors der chinesischen Wirtschaft hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte: