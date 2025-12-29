KalenderKategorien

China Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes (PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Nationales Amt für Statistik (National Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Mittel 49.5 50.2
50.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
49.9
49.5
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) ist ein alternativer Indikator für Chinas Dienstleistungssektor PMI, der von staatlichen Statistikbehörden berechnet wird. Die Berechnung basiert auf einer monatlichen Befragung von Einkaufsmanagern aus 4000 chinesischen Dienstleistungsunternehmen.

Der Fragebogen enthält 10 Fragen zu folgenden Aspekten der Geschäftslage im vergangenen Monat: Produktionsvolumen, Anzahl der neuen Aufträge, Anzahl der Exportaufträge, Anzahl der nicht ausgeführten Aufträge, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, Lieferantenlieferungen, Erwartungen an die Produktion und Geschäftstätigkeit für die nächsten 6 Monate.

Die Befragten werden befragt, um eine relative und nicht eine quantitative Beschreibung dieser Indikatoren zu geben: ob sich jeder von ihnen verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat. Auf der Grundlage der empfangenen Daten werden zusätzliche diffuse Indizes erstellt. Jeder dieser Indizes wird als Prozentsatz der positiven und die Hälfte der neutralen Antworten berechnet. Nicht produzierendes PMI wird mit Hilfe dieser Subindizes erstellt.

Der PMI ist einer der Schlüsselindikatoren der Volkswirtschaft und insbesondere des Dienstleistungssektors. Einkaufsmanager sind in der Regel die ersten, die Veränderungen der Geschäftsbedingungen aufgrund von Besonderheiten ihrer Arbeit bemerken, daher kann PMI als ein führender Indikator für den Dienstleistungssektor des Landes angesehen werden.

Werte über 50 deuten auf ein allgemeines Wachstum des Dienstleistungssektors hin, Werte unter 50 auf einen Rückgang. Das Wachstum der nicht-produzierenden PMI deutet auf die Entwicklung des Dienstleistungssektors der chinesischen Wirtschaft hin. Dieses kann die Kurse des Yuan positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes (PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
49.5
50.2
50.1
Okt 2025
50.1
50.3
50.0
Sep 2025
50.0
50.6
50.3
Aug 2025
50.3
50.5
50.1
Jul 2025
50.1
50.3
50.5
Jun 2025
50.5
50.1
50.3
Mai 2025
50.3
50.0
50.4
Apr 2025
50.4
50.1
50.8
Mär 2025
50.8
49.5
50.4
Feb 2025
50.4
50.6
50.2
Jan 2025
50.2
51.9
52.2
Dez 2024
52.2
50.6
50.0
Nov 2024
50.0
50.1
50.2
Okt 2024
50.2
51.5
50.0
Sep 2024
50.0
51.2
50.3
Aug 2024
50.3
51.4
50.2
Jul 2024
50.2
51.3
50.5
Jun 2024
50.5
49.9
51.1
Mai 2024
51.1
51.2
51.2
Apr 2024
51.2
54.2
53.0
Mär 2024
53.0
51.4
51.4
Feb 2024
51.4
51.2
50.7
Jan 2024
50.7
44.0
50.4
Dez 2023
50.4
51.0
50.2
Nov 2023
50.2
50.9
50.6
Okt 2023
50.6
50.8
51.7
Sep 2023
51.7
50.8
51.0
Aug 2023
51.0
50.8
51.5
Jul 2023
51.5
50.8
53.2
Jun 2023
53.2
50.8
54.5
Mai 2023
54.5
50.7
56.4
Apr 2023
56.4
50.4
58.2
Mär 2023
58.2
50.0
56.3
Feb 2023
56.3
49.7
54.4
Jan 2023
54.4
51.0
41.6
Dez 2022
41.6
51.4
46.7
Nov 2022
46.7
51.7
48.7
Okt 2022
48.7
51.9
50.6
Sep 2022
50.6
52.0
52.6
Aug 2022
52.6
52.2
53.8
Jul 2022
53.8
52.3
54.7
Jun 2022
54.7
52.5
47.8
Mai 2022
47.8
50.7
41.9
Apr 2022
41.9
53.0
48.4
Mär 2022
48.4
53.2
51.6
Feb 2022
51.6
51.1
Jan 2022
51.1
53.2
52.7
Dez 2021
52.7
53.1
52.3
Nov 2021
52.3
53.0
52.4
Okt 2021
52.4
52.9
53.2
1234
