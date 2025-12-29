Die Beschäftigung in der Privatwirtschaft ohne Landwirtschaft (Private Nonfarm Payrolls) zeigt die Zahl der im jeweiligen Monat neu geschaffenen Arbeitsplätze in privaten Unternehmen in allen US-Wirtschaftssektoren mit Ausnahme des Agrarsektors. Die Berechnung basiert auf einer Befragung von rund 147.000 Unternehmen, die in den USA rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.

Es werden alle Sektoren der amerikanischen Wirtschaft berücksichtigt, einschließlich Krankenversicherung, Gesundheitswesen, Baugewerbe, leichte und schwere Industrie, Freizeit und Unterhaltung, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Großhandel, Bergbau, Transport und Lagerung, Information, IT und andere.

Eine Veränderung der privaten Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft leistet einen größeren Beitrag zur allgemeinen Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft als staatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Deshalb spiegelt dieser Indikator den Zustand des Arbeitsmarktes und die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Landes besser wider. Es hat einen direkten Einfluss auf die Dollarkurse. Ein stärker als erwartetes Wachstum der Beschäftigtenzahlen wird für den US-Dollar als positiv eingeschätzt.

Grafik der letzten Werte: