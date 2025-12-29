KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Beschäftigung in der Privatwirtschaft ohne Landwirtschaft (United States Private Nonfarm Payrolls)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Arbeit
Mittel 69 K 67 K
52 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
69 K
69 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Beschäftigung in der Privatwirtschaft ohne Landwirtschaft (Private Nonfarm Payrolls) zeigt die Zahl der im jeweiligen Monat neu geschaffenen Arbeitsplätze in privaten Unternehmen in allen US-Wirtschaftssektoren mit Ausnahme des Agrarsektors. Die Berechnung basiert auf einer Befragung von rund 147.000 Unternehmen, die in den USA rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.

Es werden alle Sektoren der amerikanischen Wirtschaft berücksichtigt, einschließlich Krankenversicherung, Gesundheitswesen, Baugewerbe, leichte und schwere Industrie, Freizeit und Unterhaltung, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Großhandel, Bergbau, Transport und Lagerung, Information, IT und andere.

Eine Veränderung der privaten Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft leistet einen größeren Beitrag zur allgemeinen Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft als staatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Deshalb spiegelt dieser Indikator den Zustand des Arbeitsmarktes und die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Landes besser wider. Es hat einen direkten Einfluss auf die Dollarkurse. Ein stärker als erwartetes Wachstum der Beschäftigtenzahlen wird für den US-Dollar als positiv eingeschätzt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Beschäftigung in der Privatwirtschaft ohne Landwirtschaft (United States Private Nonfarm Payrolls)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
69 K
67 K
52 K
Sep 2025
97 K
98 K
18 K
Aug 2025
38 K
102 K
77 K
Jul 2025
83 K
139 K
3 K
Jun 2025
74 K
88 K
137 K
Mai 2025
140 K
66 K
146 K
Apr 2025
167 K
147 K
170 K
Mär 2025
209 K
145 K
116 K
Feb 2025
140 K
113 K
81 K
Jan 2025
111 K
215 K
273 K
Dez 2024
223 K
246 K
182 K
Nov 2024
194 K
-14 K
-2 K
Okt 2024
-28 K
162 K
192 K
Sep 2024
223 K
211 K
114 K
Aug 2024
118 K
139 K
74 K
Jul 2024
97 K
175 K
136 K
Jun 2024
136 K
218 K
193 K
Mai 2024
229 K
175 K
158 K
Apr 2024
167 K
133 K
243 K
Mär 2024
232 K
156 K
207 K
Feb 2024
223 K
222 K
177 K
Jan 2024
317 K
167 K
278 K
Dez 2023
164 K
6 K
136 K
Nov 2023
150 K
-26 K
85 K
Okt 2023
99 K
-13 K
246 K
Sep 2023
263 K
14 K
177 K
Aug 2023
179 K
-5 K
155 K
Jul 2023
172 K
-42 K
128 K
Jun 2023
149 K
0 K
259 K
Mai 2023
283 K
29 K
253 K
Apr 2023
230 K
-10 K
123 K
Mär 2023
189 K
-29 K
266 K
Feb 2023
265 K
-13 K
386 K
Jan 2023
443 K
-24 K
269 K
Dez 2022
220 K
-8 K
202 K
Nov 2022
221 K
15 K
248 K
Okt 2022
233 K
-3 K
319 K
Sep 2022
288 K
-31 K
275 K
Aug 2022
308 K
-43 K
477 K
Jul 2022
471 K
-8 K
404 K
Jun 2022
381 K
51 K
336 K
Mai 2022
333 K
8 K
405 K
Apr 2022
406 K
-89 K
424 K
Mär 2022
426 K
-23 K
739 K
Feb 2022
654 K
54 K
448 K
Jan 2022
444 K
-44 K
503 K
Dez 2021
211 K
-84 K
270 K
Nov 2021
235 K
38 K
628 K
Okt 2021
604 K
61 K
365 K
Sep 2021
317 K
-77 K
332 K
12345
