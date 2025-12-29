KalenderKategorien

au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 48.7 48.7
48.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
48.9
48.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Markit Manufacturing PMI spiegelt das Geschäftsumfeld im japanischen Industriesektor wider. Der Index wird monatlich auf der Grundlage von Umfragen des Managers des produzierenden Unternehmens über Auftragseingänge, Umsatz, Lagerbestände, Lieferanten und den Branchenausblick berechnet. Dieser misst das Aktivitätsniveau der Einkaufsleiter im produzierenden Gewerbe.

Markit PMI-Umfragen wählen Unternehmen aus, die für die wichtigsten Branchen in jedem Land repräsentativ sind, die Geschäftsbedingungen angemessen widerspiegeln, und die das Material liefern, das den Geschäftsverlauf zu einem früheren Zeitpunkt als andere Wirtschaftsindikatoren bestimmt. Die Umfrage enthält die gleichen Fragen zu den gleichen Themen in allen untersuchten Ländern und Regionen, so dass die Daten aus verschiedenen Ländern verglichen werden können.

Ein Wert über 50 deutet auf eine Expansion in diesem Sektor hin, unter 50 auf eine Kontraktion.

Da Einkaufsmanager in der Regel frühzeitig auf Daten über ihre Performance zugreifen können, beobachten Händler diese Veröffentlichungen genau. Der PMI gilt als ein Frühindikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
48.7
48.7
48.2
Okt 2025
48.2
48.9
48.5
Sep 2025
48.5
49.4
49.7
Aug 2025
49.7
49.4
48.8
Jul 2025
48.8
49.5
50.4
Jun 2025
50.4
48.7
49.0
Mai 2025
49.0
48.7
48.7
Apr 2025
48.7
48.7
48.3
Mär 2025
48.3
48.9
49.0
Feb 2025
49.0
49.1
48.8
Jan 2025
48.8
49.3
49.5
Dez 2024
49.5
50.0
49.0
Nov 2024
49.0
46.0
49.2
Okt 2024
49.2
50.2
49.7
Sep 2024
49.7
50.0
49.8
Aug 2024
49.8
49.7
49.1
Jul 2024
49.1
50.4
50.0
Jun 2024
50.0
49.4
50.4
Mai 2024
50.4
48.9
49.6
Apr 2024
49.6
47.8
48.2
Mär 2024
48.2
47.6
47.2
Feb 2024
47.2
47.9
48.0
Jan 2024
48.0
47.8
47.9
Dez 2023
47.9
47.7
47.7
Dez 2023 vorl.
47.7
48.2
48.3
Nov 2023
48.3
48.1
48.1
Nov 2023 vorl.
48.1
48.6
48.7
Okt 2023
48.7
48.5
48.5
Okt 2023 vorl.
48.5
48.5
48.5
Sep 2023
48.5
48.6
48.6
Sep 2023 vorl.
48.6
49.6
49.6
Aug 2023
49.6
49.7
49.7
Aug 2023 vorl.
49.7
49.5
49.6
Jul 2023
49.6
49.4
49.4
Jul 2023 vorl.
49.4
49.8
49.8
Jun 2023
49.8
49.8
49.8
Jun 2023 vorl.
49.8
50.7
50.6
Mai 2023
50.6
50.8
50.8
Mai 2023 vorl.
50.8
49.5
49.5
Apr 2023
49.5
49.5
49.5
Apr 2023 vorl.
49.5
48.9
49.2
Mär 2023
49.2
48.6
48.6
Mär 2023 vorl.
48.6
47.5
47.7
Feb 2023
47.7
47.4
47.4
Feb 2023 vorl.
47.4
48.9
48.9
Jan 2023
48.9
48.9
48.9
Jan 2023 vorl.
48.9
48.9
48.9
Dez 2022
48.9
48.8
48.8
Dez 2022 vorl.
48.8
48.0
49.0
Nov 2022
49.0
49.4
49.4
