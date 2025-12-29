Wirtschaftskalender
au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Niedrig
|48.7
|48.7
|
48.2
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|48.9
|
48.7
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Markit Manufacturing PMI spiegelt das Geschäftsumfeld im japanischen Industriesektor wider. Der Index wird monatlich auf der Grundlage von Umfragen des Managers des produzierenden Unternehmens über Auftragseingänge, Umsatz, Lagerbestände, Lieferanten und den Branchenausblick berechnet. Dieser misst das Aktivitätsniveau der Einkaufsleiter im produzierenden Gewerbe.
Markit PMI-Umfragen wählen Unternehmen aus, die für die wichtigsten Branchen in jedem Land repräsentativ sind, die Geschäftsbedingungen angemessen widerspiegeln, und die das Material liefern, das den Geschäftsverlauf zu einem früheren Zeitpunkt als andere Wirtschaftsindikatoren bestimmt. Die Umfrage enthält die gleichen Fragen zu den gleichen Themen in allen untersuchten Ländern und Regionen, so dass die Daten aus verschiedenen Ländern verglichen werden können.
Ein Wert über 50 deutet auf eine Expansion in diesem Sektor hin, unter 50 auf eine Kontraktion.
Da Einkaufsmanager in der Regel frühzeitig auf Daten über ihre Performance zugreifen können, beobachten Händler diese Veröffentlichungen genau. Der PMI gilt als ein Frühindikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.
Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.
