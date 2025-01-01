Die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde spiegelt die offizielle Position der Europäischen Zentralbank wider, daher wird jede Rede von den Marktteilnehmern und Analysten sorgfältig geprüft.

Christine Lagarde war zuvor Vorsitzende und Geschäftsführende Direktorin des IWF und Wirtschaftsministerin Frankreichs. Seit dem 1. November 2019 ist sie Präsidentin der EZB. Sie spricht oft in der Öffentlichkeit: Neben den obligatorischen Reden im Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen nimmt sie an internationalen Wirtschaftsforen teil, spricht auf Kongressen und Konferenzen, verliest die offiziellen Erklärungen der EZB (z.B. hält Christine Lagarde oft die EZB-Pressekonferenz für Geldpolitik) und hält sogar Vorträge vor Studenten führender Universitäten der Welt.

Der Präsident der europäischen Genehmigungsbehörde ist der mit dem größten Einfluss auf die Eurokurse unter allen Angestellten der EZB und der Aufsichtsorgane EU. Der Präsident hat Zugriff auf alle Informationen über die Ziele des EZB-Direktoriums und den Meinungen der einzelnen Mitglieder. Deshalb werden Aussagen von Lagarde regelmäßig von Analysten und Ökonomen sorgfältig beobachtet. Die Texte der Reden werden auf der Website der EZB veröffentlicht.

Wenn die Rhetorik von Christine Lagarde mögliche Entwicklungen in der zukünftigen Geldpolitik, wie die bevorstehende Straffung oder Lockerung, andeutet, kann sich dies kurzfristig positiv auf den Euro auswirken. Wenn sie den Arbeitsmarkt in der Euro-Zone positiv charakterisiert oder das inflationäre Wachstum angibt, kann dies auch für die Euro-Notierungen als positiv gewertet werden. All diese Faktoren geben Investoren Hinweise über eine bevorstehende Erhöhung des Zinssatzes des EZB.