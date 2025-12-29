Wirtschaftskalender
Italien, Verbraucherpreisindex (CPI) y/y (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Niedrig
|1.1%
|1.2%
|
1.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|1.1%
|
1.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex (VPI) y/y spiegelt die Veränderung der Preise eines Verbraucherkorbs von Waren und Dienstleistungen für den privaten Endverbrauch in Italien im Laufe des jeweiligen Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Es ist ein grundlegender Index zur Bewertung von Veränderungen der Kauftrends, der als Maß für die Headline-Inflation verwendet wird.
Die Daten für die Indexberechnung werden aus lokalen und zentralen Erhebungen sowie aus administrativen Quellen (Ministry of Economic Developments) erhoben. Darüber hinaus werden die Indizes auf verschiedenen Ebenen berechnet: Provinz- und Regionalindex sowie Gesamtindex, der als gewichteter Durchschnitt der regionalen Indizes erhalten wird.
Der Verbraucherkorb umfasst Lebensmittel, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Tabak, Schließung, Möbel, Strom und Wasser, Transportdienstleistungen, Unterhaltung, Bildung und andere Waren und Dienstleistungen. Die Waren und Dienstleistungen werden unterschiedlich gewichtet, was die entsprechenden Ausgabenanteile an den privaten Konsumausgaben widerspiegelt.
In Bezug auf den Euro (EUR) kann eine höhere Datenindikation als positives Signal und eine Aufwärtsprognose interpretiert werden, da zur Inflationsbekämpfung das am weitesten verbreitete Instrument die Erhöhung der Zinsen ist, was zu einer Anziehung ausländischer Investitionen führt; niedrigere Daten können als negatives Signal interpretiert werden und können eine Abwärtsprognose der Währung nahelegen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Verbraucherpreisindex (CPI) y/y (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites