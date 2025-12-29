KalenderKategorien

S&P Global Hong Kong Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))

Hongkong
HKD, Hongkong-Dollar
S&P Global
Geschäft
Niedrig 52.9 50.7
51.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
51.5
52.9
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Markit Purchasing Managers Index (PMI) spiegelt die Rahmenbedingungen im Fertigungssektor Hongkongs wider. Der Indikator wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage unter den Unternehmensleitern berechnet, in der sie Umsatz, Auftragsbestand, Beschäftigung und Prognosen bewerten. Der PMI ist einer der Indikatoren, die das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes messen. Ein steigender Indikator kann sich positiv auf die Notierungen des Hongkong-Dollar auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Hong Kong Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
52.9
50.7
51.2
Okt 2025
51.2
50.5
50.4
Sep 2025
50.4
49.9
50.7
Aug 2025
50.7
49.2
49.2
Jul 2025
49.2
49.2
47.8
Jun 2025
47.8
49.2
49.0
Mai 2025
49.0
48.1
48.3
Apr 2025
48.3
49.5
48.3
Mär 2025
48.3
48.4
49.0
Feb 2025
49.0
48.8
51.0
Jan 2025
51.0
50.1
51.1
Dez 2024
51.1
48.7
51.2
Nov 2024
51.2
53.1
52.2
Okt 2024
52.2
50.8
50.0
Sep 2024
50.0
48.2
49.4
Aug 2024
49.4
50.4
49.5
Jul 2024
49.5
49.2
48.2
Jun 2024
48.2
50.4
49.2
Mai 2024
49.2
50.4
50.6
Apr 2024
50.6
50.8
50.9
Mär 2024
50.9
48.3
49.7
Feb 2024
49.7
48.8
49.9
Jan 2024
49.9
51.5
51.3
Dez 2023
51.3
49.5
50.1
Nov 2023
50.1
49.2
48.9
Okt 2023
48.9
49.7
49.6
Sep 2023
49.6
49.6
49.8
Aug 2023
49.8
49.8
49.4
Jul 2023
49.4
50.4
50.3
Jun 2023
50.3
51.5
50.6
Mai 2023
50.6
53.0
52.4
Apr 2023
52.4
53.7
53.5
Mär 2023
53.5
52.6
53.9
Feb 2023
53.9
50.4
51.2
Jan 2023
51.2
49.1
49.6
Dez 2022
49.6
49.0
48.7
Nov 2022
48.7
48.6
49.3
Okt 2022
49.3
49.6
48.0
Sep 2022
48.0
51.8
51.2
Aug 2022
51.2
52.4
52.3
Jul 2022
52.3
53.7
52.4
Jun 2022
52.4
53.4
54.9
Mai 2022
54.9
46.9
51.7
Apr 2022
51.7
42.4
42.0
Mär 2022
42.0
45.8
42.9
Feb 2022
42.9
49.8
48.9
Jan 2022
48.9
51.7
50.8
Dez 2021
50.8
51.7
52.6
Nov 2021
52.6
51.3
50.8
Okt 2021
50.8
52.5
51.7
