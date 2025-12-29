Der Markit Purchasing Managers Index (PMI) spiegelt die Rahmenbedingungen im Fertigungssektor Hongkongs wider. Der Indikator wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage unter den Unternehmensleitern berechnet, in der sie Umsatz, Auftragsbestand, Beschäftigung und Prognosen bewerten. Der PMI ist einer der Indikatoren, die das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes messen. Ein steigender Indikator kann sich positiv auf die Notierungen des Hongkong-Dollar auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Hong Kong Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.