Wirtschaftskalender
au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Mittel
|53.2
|52.7
|
53.1
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|52.7
|
53.2
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Markit Services PMI spiegelt das Geschäftsumfeld im japanischen Dienstleistungssektor wider. Der Index wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage der Unternehmensleiter der Dienstleistungsbranche über Umsatz, Auftragsbestand in der Branche, Beschäftigung und Prognosen berechnet. Dies ist einer der wichtigsten Indikatoren, um das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu messen.
Markit PMI-Umfragen wählen Unternehmen aus, die für die wichtigsten Branchen in jedem Land repräsentativ sind und die die Geschäftsbedingungen angemessen widerspiegeln. Die Umfragedaten werden direkt von mehr als 5.000 Einkäufern und anderen Führungskräften erhoben. Es wird angenommen, dass die Umfragen Informationen über Veränderungen der Geschäftsbedingungen früher als andere Wirtschaftsindikatoren liefern. Darüber hinaus ist der Vergleich mit anderen Ländern einfach, da in allen zu erhebenden Ländern/Regionen die gleiche Frage nach dem gleichen Thema gestellt wird.
Dieser Index erfasst Veränderungen bei Auftragseingängen, Arbeitsplätzen und Preisen und ist ein führender Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung.
Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
