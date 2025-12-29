KalenderKategorien

au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 53.2 52.7
53.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
52.7
53.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der Markit Services PMI spiegelt das Geschäftsumfeld im japanischen Dienstleistungssektor wider. Der Index wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage der Unternehmensleiter der Dienstleistungsbranche über Umsatz, Auftragsbestand in der Branche, Beschäftigung und Prognosen berechnet. Dies ist einer der wichtigsten Indikatoren, um das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu messen.

Markit PMI-Umfragen wählen Unternehmen aus, die für die wichtigsten Branchen in jedem Land repräsentativ sind und die die Geschäftsbedingungen angemessen widerspiegeln. Die Umfragedaten werden direkt von mehr als 5.000 Einkäufern und anderen Führungskräften erhoben. Es wird angenommen, dass die Umfragen Informationen über Veränderungen der Geschäftsbedingungen früher als andere Wirtschaftsindikatoren liefern. Darüber hinaus ist der Vergleich mit anderen Ländern einfach, da in allen zu erhebenden Ländern/Regionen die gleiche Frage nach dem gleichen Thema gestellt wird.

Dieser Index erfasst Veränderungen bei Auftragseingängen, Arbeitsplätzen und Preisen und ist ein führender Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung.

Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
53.2
52.7
53.1
Okt 2025
53.1
52.5
53.3
Sep 2025
53.3
52.6
53.1
Aug 2025
53.1
52.5
53.6
Jul 2025
53.6
52.3
51.7
Jun 2025
51.7
51.8
51.0
Mai 2025
51.0
52.3
52.4
Apr 2025
52.4
52.4
50.0
Mär 2025
50.0
52.4
53.7
Feb 2025
53.7
52.4
53.0
Jan 2025
53.0
52.1
50.9
Dez 2024
50.9
52.2
50.5
Nov 2024
50.5
52.6
49.7
Okt 2024
49.7
53.0
53.1
Sep 2024
53.1
53.4
53.7
Aug 2024
53.7
53.3
53.7
Jul 2024
53.7
52.7
49.4
Jun 2024
49.4
53.4
53.8
Mai 2024
53.8
53.1
54.3
Apr 2024
54.3
52.9
54.1
Mär 2024
54.1
52.5
50.6
Feb 2024
50.6
51.1
53.1
Jan 2024
53.1
51.7
51.5
Dez 2023
51.5
52.0
52.0
Dez 2023 vorl.
52.0
52.7
53.7
Nov 2023
53.7
51.7
51.7
Nov 2023 vorl.
51.7
50.8
50.5
Okt 2023
50.5
51.1
51.1
Okt 2023 vorl.
51.1
53.6
53.8
Sep 2023
53.8
53.3
53.3
Sep 2023 vorl.
53.3
54.3
54.3
Aug 2023
54.3
54.3
54.3
Aug 2023 vorl.
54.3
53.9
53.8
Jul 2023
53.8
53.9
53.9
Jul 2023 vorl.
53.9
54.1
54.0
Jun 2023
54.0
54.2
54.2
Jun 2023 vorl.
54.2
56.2
55.9
Mai 2023
55.9
56.3
56.3
Mai 2023 vorl.
56.3
55.2
55.4
Apr 2023
55.4
54.9
54.9
Apr 2023 vorl.
54.9
54.6
55.0
Mär 2023
55.0
54.2
54.2
Mär 2023 vorl.
54.2
53.8
54.0
Feb 2023
54.0
53.6
53.6
Feb 2023 vorl.
53.6
51.5
50.7
Jan 2023
50.7
52.4
52.4
Jan 2023 vorl.
52.4
51.4
51.1
Dez 2022
51.1
51.7
51.7
Dez 2022 vorl.
51.7
51.1
50.3
Nov 2022
50.3
50.0
50.0
1234
