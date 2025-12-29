Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y spiegelt die Veränderung der Preise eines Verbraucherkorbs von Waren und Dienstleistungen wider, die für den privaten Endverbrauch im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Die Daten für den HVPI Italiens werden vom Italienischen Nationalen Institut für Statistik, dem ISTAT, nach gemeinsamen europäischen Regeln erhoben und sind europaweit harmonisiert, um die Kompatibilität des Index in verschiedenen europäischen Ländern zu ermöglichen.

Der Index wird unter Berücksichtigung des Warenkorbs berechnet, der in Bezug auf die individuellen Besonderheiten jedes einzelnen Landes und die diesen gemeinsamen Regeln für die Gewichtung der Waren und Dienstleistungen, aus denen sich dieser Warenkorb zusammensetzt, konstruiert wird. Es gibt einen Ausschluss von Lotterien und Losen ("Lotti") und prädiktiven Wettbewerben. Dieser Index ermöglicht den Vergleich der Inflation zwischen den EU-Mitgliedstaaten und ist ein wichtiger Indikator für die Europäische Zentralbank bei der Festlegung der Geldpolitik.

Es gibt zwei weitere Verbraucherpreisindizes, NIC und FOI, die sich vom HVPI (HIPC) durch die Art des Preises unterscheiden, der bei der Berechnung des Verbraucherpreisindex berücksichtigt wird, d.h. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex bezieht sich auf die tatsächlich von den Verbrauchern gezahlten Preise, während der NIC (der nationale Verbraucherpreisindex für die gesamte Gemeinschaft) und der FOI (der nationale Verbraucherpreisindex für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerfamilien) immer die vollen Verkaufspreise berücksichtigen. So berücksichtigen beispielsweise die Verbraucherpreisindizes NIC und FOI die vollen Preise, während der HVPI bei der Berechnung der Preise für Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung von Rabatten und Werbeaktionen die Preise verwendet.

Im Rahmen der Umfrage werden die Preisdaten an Verkaufsstellen erhoben, die die wichtigsten Arten von Geschäftsaktivitäten darstellen, an denen die Verbraucher ihre Einkäufe tätigen.

Ein HVPI y/y über den Erwartungen werden für die Euro-Zahlen in der Regel als positiv angesehen.

Grafik der letzten Werte: