Die Lohnstückkosten (Unit Labor Costs) q/q spiegeln eine Veränderung der Lohnkosten pro produzierter Produktionseinheit im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Die Kosten pro Einheit werden als Verhältnis von Gesamtarbeitsentgelt für die Berichtsperiode zur Gesamtleistung berechnet, d.h. als Stundenentgelt dividiert durch die Arbeitsproduktivität.

Die Lohnstückkosten machen den größten Teil der Produktionskosten aus und sind somit ein sehr wichtiger Indikator für die Messung der nationalen Wirtschaftstätigkeit. Dieser Indikator steht in engem Zusammenhang mit den zugehörigen Indikatoren. So führt eine Erhöhung des durchschnittlichen Stundenlohns bei unverändertem Produktionsniveau zu einem Anstieg der Arbeitskosten. Eine Erhöhung der Produktion pro Zeiteinheit reduziert in der Regel die Arbeitskosten.

Ökonomen verwenden den Indikator, um die Produktionstätigkeit zu messen. Die Daten werden auch für die Prognose und Analyse von Preisen, Löhnen und technologischer Effizienz der Produktion verwendet. Der Indikatorwert wird in Kombination mit der Arbeitsproduktivität und dem durchschnittlichen Stundenlohn betrachtet.

Das Wachstum der Lohnstückkosten führt in der Regel zu einer Verteuerung des Endproduktes und damit zu einem Anstieg der Inflation. Daher kann das Indexwachstum als positiv für den Dollar angesehen werden.

