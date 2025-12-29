Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Lohnstückkosten q/q (United States Unit Labor Costs q/q)
|Mittel
|1.0%
|1.6%
|
1.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|1.6%
|
1.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Lohnstückkosten (Unit Labor Costs) q/q spiegeln eine Veränderung der Lohnkosten pro produzierter Produktionseinheit im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Die Kosten pro Einheit werden als Verhältnis von Gesamtarbeitsentgelt für die Berichtsperiode zur Gesamtleistung berechnet, d.h. als Stundenentgelt dividiert durch die Arbeitsproduktivität.
Die Lohnstückkosten machen den größten Teil der Produktionskosten aus und sind somit ein sehr wichtiger Indikator für die Messung der nationalen Wirtschaftstätigkeit. Dieser Indikator steht in engem Zusammenhang mit den zugehörigen Indikatoren. So führt eine Erhöhung des durchschnittlichen Stundenlohns bei unverändertem Produktionsniveau zu einem Anstieg der Arbeitskosten. Eine Erhöhung der Produktion pro Zeiteinheit reduziert in der Regel die Arbeitskosten.
Ökonomen verwenden den Indikator, um die Produktionstätigkeit zu messen. Die Daten werden auch für die Prognose und Analyse von Preisen, Löhnen und technologischer Effizienz der Produktion verwendet. Der Indikatorwert wird in Kombination mit der Arbeitsproduktivität und dem durchschnittlichen Stundenlohn betrachtet.
Das Wachstum der Lohnstückkosten führt in der Regel zu einer Verteuerung des Endproduktes und damit zu einem Anstieg der Inflation. Daher kann das Indexwachstum als positiv für den Dollar angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Lohnstückkosten q/q (United States Unit Labor Costs q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites