Wirtschaftskalender
Mexiko Verbrauchervertrauensindex n.s.b. (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)
|Niedrig
|44.0
|
45.7
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
44.0
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator für das Verbrauchervertrauen n.s.b. spiegelt die Stimmung des Einzelnen in Bezug auf die wirtschaftliche Tätigkeit wider. Er wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter den Haushalten berechnet, die die Meinung der Verbraucher über die allgemeine wirtschaftliche Situation in Mexiko, die eigene finanzielle Situation der Befragten sowie ihre Spar- und Ausgabenabsichten enthält. Die Teilnehmer der Umfrage geben eine Einschätzung der Trends der letzten zwölf Monate und eine Prognose für die nächsten zwölf Monate ab. Die Indikatorwerte sind nicht saisonbereinigt (n.s.b.). Die kurzfristigen Aussichten der mexikanischen Wirtschaft werden auf der Grundlage des Verbrauchervertrauensindex gemessen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexiko Verbrauchervertrauensindex n.s.b. (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)".
