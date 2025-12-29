KalenderKategorien

S&P Global France Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Baugewerbe (S&P Global France Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Frankreich
EUR, Euro
S&P Global
Geschäft
Niedrig 43.6
39.8
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
43.6
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der PMI (Purchasing Managers Index) für das französische Baugewerbe wird von IHS Markit ermittelt und veröffentlicht. Der Indikator zeigt das Aktivitätsniveau der Einkaufsmanager im Bausektor des Landes an.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten, die aus den monatlichen Antworten auf Fragebögen gesammelt wurden, die an Einkaufsleiter in über 150 französischen Bauunternehmen mit dem höchsten Beitrag zum BIP geschickt wurden. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden wirtschaftlichen Variablen:

  • Allgemeine Geschäftstätigkeit
  • Hausbauaktivität
  • Kommerzielle Bautätigkeit
  • Tätigkeit im Bauwesen
  • Neue Aufträge
  • Beschäftigung
  • Menge der Einkäufe
  • Lieferzeiten der Lieferanten
  • Eingangspreise
  • Arbeit mit Unterauftragnehmern (Aktivität, Verfügbarkeit, Raten, Qualität)
  • Frühzeitiges zukünftiges Ergebnis

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben oder nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte Baugewerbe. Er wird als Frühindikator für den Bausektor und die Inflation interpretiert. Ein Wachstum des PMI des Baugewerbes ist ein Hinweis auf günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Euro-Notierungen gewertet werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global France Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Baugewerbe (S&P Global France Construction Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
43.6
39.8
Okt 2025
39.8
42.9
Sep 2025
42.9
46.7
Aug 2025
46.7
39.7
Jul 2025
39.7
41.6
Jun 2025
41.6
43.1
Mai 2025
43.1
43.6
Apr 2025
43.6
43.8
Mär 2025
43.8
39.8
Feb 2025
39.8
44.5
Jan 2025
44.5
42.6
Dez 2024
42.6
43.7
Nov 2024
43.7
42.2
Okt 2024
42.2
37.9
Sep 2024
37.9
40.1
Aug 2024
40.1
39.7
Jul 2024
39.7
41.0
Jun 2024
41.0
43.4
Mai 2024
43.4
41.5
Apr 2024
41.5
41.0
Mär 2024
41.0
41.9
Feb 2024
41.9
39.6
Jan 2024
39.6
42.6
Dez 2023
42.6
44.6
Nov 2023
44.6
41.0
Okt 2023
41.0
43.7
Sep 2023
43.7
42.4
Aug 2023
42.4
42.9
Jul 2023
42.9
43.7
Jun 2023
43.7
42.6
Mai 2023
42.6
46.0
Apr 2023
46.0
45.3
Mär 2023
45.3
45.2
Feb 2023
45.2
48.4
Jan 2023
48.4
41.0
Dez 2022
41.0
40.7
Nov 2022
40.7
44.3
Okt 2022
44.3
49.1
Sep 2022
49.1
48.2
Aug 2022
48.2
48.6
Jul 2022
48.6
46.4
Jun 2022
46.4
50.9
Mai 2022
50.9
50.7
Apr 2022
50.7
48.4
Mär 2022
48.4
50.0
Feb 2022
50.0
52.0
Jan 2022
52.0
50.9
Dez 2021
50.9
51.6
Nov 2021
51.6
50.3
Okt 2021
50.3
48.9
