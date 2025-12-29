Der Indikator für das Verbrauchervertrauen spiegelt die Stimmung des Einzelnen hinsichtlich der wirtschaftlichen Aktivität wider. Er wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter den Haushalten berechnet, die die Meinung der Verbraucher über die allgemeine wirtschaftliche Situation in Mexiko, die eigene finanzielle Situation der Befragten sowie ihre Spar- und Ausgabenabsichten enthält. Die Teilnehmer der Umfrage geben eine Einschätzung der Trends der letzten zwölf Monate und eine Prognose für die nächsten zwölf Monate ab. Die kurzfristigen Aussichten der mexikanischen Wirtschaft werden auf der Grundlage des Verbrauchervertrauensindex gemessen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexiko, Verbrauchervertrauensindex (Mexico Consumer Confidence Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.