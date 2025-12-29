KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Mexiko, Verbrauchervertrauensindex (Mexico Consumer Confidence Indicator)

Land:
Mexiko
MXN, Mexikanischer Peso
Quelle:
Nationales Institut für Statistik und Geographie (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 44.2 47.0
45.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
45.2
44.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Indikator für das Verbrauchervertrauen spiegelt die Stimmung des Einzelnen hinsichtlich der wirtschaftlichen Aktivität wider. Er wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter den Haushalten berechnet, die die Meinung der Verbraucher über die allgemeine wirtschaftliche Situation in Mexiko, die eigene finanzielle Situation der Befragten sowie ihre Spar- und Ausgabenabsichten enthält. Die Teilnehmer der Umfrage geben eine Einschätzung der Trends der letzten zwölf Monate und eine Prognose für die nächsten zwölf Monate ab. Die kurzfristigen Aussichten der mexikanischen Wirtschaft werden auf der Grundlage des Verbrauchervertrauensindex gemessen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexiko, Verbrauchervertrauensindex (Mexico Consumer Confidence Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
44.2
47.0
45.8
Okt 2025
46.1
46.9
46.4
Sep 2025
46.5
46.3
46.7
Aug 2025
46.7
45.8
46.0
Jul 2025
45.9
46.1
45.5
Jun 2025
45.4
46.1
46.5
Mai 2025
46.7
47.8
45.5
Apr 2025
45.3
47.8
45.9
Mär 2025
46.0
48.0
46.3
Feb 2025
46.3
48.1
46.6
Jan 2025
46.7
48.3
47.0
Dez 2024
47.1
48.2
47.6
Nov 2024
47.7
48.7
49.5
Okt 2024
49.4
47.5
47.4
Sep 2024
47.1
47.5
47.6
Aug 2024
47.6
47.0
47.1
Jul 2024
46.9
47.0
47.4
Jun 2024
47.5
47.4
46.9
Mai 2024
46.7
47.5
47.2
Apr 2024
47.3
47.6
47.3
Mär 2024
47.3
46.5
47.2
Feb 2024
47.0
46.4
47.1
Jan 2024
47.1
46.6
46.8
Dez 2023
46.8
46.8
47.2
Nov 2023
47.3
46.5
46.2
Okt 2023
46.0
46.6
46.7
Sep 2023
46.8
47.5
46.8
Aug 2023
46.7
45.8
46.3
Jul 2023
46.2
44.9
45.3
Jun 2023
45.2
44.3
44.5
Mai 2023
44.4
43.7
44.1
Apr 2023
44.1
44.5
44.4
Mär 2023
44.5
44.6
44.8
Feb 2023
44.8
43.5
44.3
Jan 2023
44.2
42.2
42.7
Dez 2022
42.5
41.5
41.9
Nov 2022
41.7
40.7
41.0
Okt 2022
41.0
40.4
41.0
Sep 2022
41.0
41.1
40.9
Aug 2022
40.9
42.5
41.4
Jul 2022
41.3
44.0
43.0
Jun 2022
43.6
44.4
44.1
Mai 2022
44.2
44.2
44.2
Apr 2022
44.3
43.8
43.9
Mär 2022
43.9
43.5
43.5
Feb 2022
43.4
45.3
43.4
Jan 2022
43.4
45.3
44.4
Dez 2021
44.5
44.9
46.0
Nov 2021
45.8
43.6
44.1
Okt 2021
43.6
43.2
43.4
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen